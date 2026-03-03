Путину доложили о первых поступлениях цифрового рубля в бюджет
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Обсуждались итоги работы казначейской системы за прошлый год и планы по дальнейшему развитию ведомства. Особое внимание глава государства уделил внедрению цифрового рубля.
Путину доложили о первых поступлениях цифрового рубля в бюджет. Видео © Life.ru
«Про цифровой рубль скажите несколько слов», — обратился Путин к Артюхину.
Глава Казначейства доложил, что по поручению президента в прошлом году был проведён этап пилотирования проекта. С 1 января текущего года система готова к приёму платежей в бюджеты всех уровней. Первым плательщиком стал гражданин, оплативший административный штраф цифровым рублём.
«Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили», — сообщил Артюхин.
Он также отметил, что впереди большая разъяснительная работа. Сейчас совместно с Центробанком и Минфином определяются приоритетные направления расходования средств, которые можно будет перевести на платформу цифрового рубля.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года россияне смогут получать заработную плату в цифровых рублях. Сначала обязанность работать с новой формой валюты возложат на 12 системно значимых банков, через которые проходит более 80% всех операций. С этого же дня принимать оплату цифровыми рублями будут обязаны предприятия с годовым оборотом от 120 млн рублей.
