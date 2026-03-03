Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Обсуждались итоги работы казначейской системы за прошлый год и планы по дальнейшему развитию ведомства. Особое внимание глава государства уделил внедрению цифрового рубля.

Путину доложили о первых поступлениях цифрового рубля в бюджет. Видео © Life.ru

«Про цифровой рубль скажите несколько слов», — обратился Путин к Артюхину.

Глава Казначейства доложил, что по поручению президента в прошлом году был проведён этап пилотирования проекта. С 1 января текущего года система готова к приёму платежей в бюджеты всех уровней. Первым плательщиком стал гражданин, оплативший административный штраф цифровым рублём.

«Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили», — сообщил Артюхин.

Он также отметил, что впереди большая разъяснительная работа. Сейчас совместно с Центробанком и Минфином определяются приоритетные направления расходования средств, которые можно будет перевести на платформу цифрового рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года россияне смогут получать заработную плату в цифровых рублях. Сначала обязанность работать с новой формой валюты возложат на 12 системно значимых банков, через которые проходит более 80% всех операций. С этого же дня принимать оплату цифровыми рублями будут обязаны предприятия с годовым оборотом от 120 млн рублей.