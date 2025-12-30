Россиянам начнут платить зарплату цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года

Россияне получат возможность оформлять заработную плату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублём, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублём», — сообщил он.

Депутат уточнил, что сначала обязательства по работе с цифровой валютой лягут на 12 системно значимых банков, через которые проходит более 80% оборота. Также с 1 сентября 2026 года принимать оплату в цифровых рублях будут обязаны предприятия с оборотом от 120 млн рублей. В 2027 году порог снизится до 30 млн рублей, а в 2028-м — до 5 млн рублей, и подключатся все банки, включая учреждения с базовой лицензией.

Аксаков подчеркнул, что использование цифрового рубля будет полностью добровольным для граждан, и никто не будет принуждать к его применению. Процесс внедрения рассчитан на несколько лет и тщательно проработан.

Ранее глава ВТБ заявил, что в следующем году цифровой рубль обязательно будет запущен. Он уверен, что новая форма денег в нашей стране приживётся довольно легко и быстро, в особенности у молодого поколения, которое уже кое-что в этом понимает.