Глава ВТБ Костин анонсировал обязательное внедрение цифрового рубля в 2026 году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что запуск цифрового рубля обязательно состоится в следующем году. Это заявление он сделал в ходе XIII Всероссийской конференции «Менеджмент будущего».

Костин отметил, что многие граждане спрашивают: «А что я буду с этого иметь?». Отвечая на этот вопрос, он предположил, что новая форма денег быстро приживется, особенно у молодого поколения, которое «вообще всё в цифре уже живет». Банкир подчеркнул преимущества системы: высокую скорость операций и их полную прозрачность.

Напомним, цифровой рубль является третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его массовое внедрение, согласно планам Банка России, начнётся в 2026 году, а привычным инструментом для расчетов он станет в течение последующих пяти-семи лет.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты от Банка России, которая дополняет наличные и безналичные деньги. Он не заменяет их. Храниться валюта будет в цифровых кошельках на платформе ЦБ с использованием блокчейна. Доступ — через мобильные приложения банков. Главные преимущества: отсутствие комиссий для переводов, развитие инфраструктуры и снижение издержек для бизнеса. Первую зарплату в цифровых рублях получил депутат Анатолий Аксаков.