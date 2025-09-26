В Совфеде назвали сроки перехода на зарплату в цифровых рублях

К 2026 году выплата заработной платы в цифровой форме станет обычной практикой. Об этом сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«В 2026 году зарплата в цифровых рублях может стать распространённой практикой, однако её масштаб будет ограничен. На данный момент лишь около 8% россиян готовы получать зарплату в цифровом формате, большинство пока не спешат переходить из-за неопределённости и технических вопросов», — пояснила сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Епифанова добавила, что на начальном этапе цифровой рубль будет преимущественно использоваться в государственных учреждениях для осуществления выплат сотрудникам и социальных пособий. Распространение на коммерческий сектор будет обусловлено прогрессом технологий и уровнем доверия населения к новой форме валюты.

Сенатор отметила, что основными достоинствами цифровой зарплаты являются скорость и доступность расчётов по всей стране, прозрачность операций и снижение возможности коррупции. Однако она также указала на существенные недостатки, такие как потенциальные технические неполадки, отсутствие процентного дохода на цифровые средства и усиление государственного контроля над расходами граждан.

Кроме того, по её словам, снижается конфиденциальность платежей, что может вызвать дискомфорт у некоторых граждан. В заключение Епифанова отметила, что цифровая зарплата – это современный и удобный инструмент, который постепенно войдёт в повседневную жизнь, но сможет заменить традиционные способы оплаты только при условии повышения доверия и цифровой грамотности населения.

А ранее Life.ru писал, что первые социальные выплаты в цифровых рублях граждане начнут получать с 1 октября. В Госдуме объяснили, что на начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета.