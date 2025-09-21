Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 13:31

Названа дата начала первых выплат в цифровых рублях

Немкин: Первые выплаты в цифровых рублях граждане начнут получать с 1 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

С 1 октября россияне получат возможность оформлять социальные выплаты в цифровых рублях. Об этом объявил Антон Немкин, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» и член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«В России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Такой подход позволяет протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе»,цитирует Немкина РИА «Новости».

Второй этап начнёт действовать с начала следующего года - с 1 января 2026-го. Тогда цифровой рубль получит статус полноценного инструмента для осуществления абсолютно всех видов государственных выплат гражданам. Это затронет пенсионеров, студентов, сотрудников бюджетной сферы и получателей пособий. Переход к новому формату пройдёт поэтапно и плавно, без шоковых перемен. Люди, чьи виды социальной поддержки окажутся в числе первых включённых в программу, заблаговременно получат уведомления и смогут свободно определиться с предпочтительным вариантом оформления выплат.

Без срока годности и обязаловки: Центробанк развеял мифы о цифровом рубле
Без срока годности и обязаловки: Центробанк развеял мифы о цифровом рубле

Антон Немкин специально указал, что переход на новый формат никоим образом не подразумевает отмену существующих вариантов платежей. Каждый гражданин сможет самостоятельно решить, каким способом удобнее получать положенную выплату: банковским переводом, наличными деньгами либо же непосредственно в цифре.

Ранее в Росси выплатили первую зарплату в цифровых рублях. Её получателем стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заявил, что благодаря этой выплате смог убедиться в правильной работоспособности системы.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar