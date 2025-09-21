Названа дата начала первых выплат в цифровых рублях

С 1 октября россияне получат возможность оформлять социальные выплаты в цифровых рублях. Об этом объявил Антон Немкин, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» и член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«В России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Такой подход позволяет протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе», — цитирует Немкина РИА «Новости».

Второй этап начнёт действовать с начала следующего года - с 1 января 2026-го. Тогда цифровой рубль получит статус полноценного инструмента для осуществления абсолютно всех видов государственных выплат гражданам. Это затронет пенсионеров, студентов, сотрудников бюджетной сферы и получателей пособий. Переход к новому формату пройдёт поэтапно и плавно, без шоковых перемен. Люди, чьи виды социальной поддержки окажутся в числе первых включённых в программу, заблаговременно получат уведомления и смогут свободно определиться с предпочтительным вариантом оформления выплат.

Антон Немкин специально указал, что переход на новый формат никоим образом не подразумевает отмену существующих вариантов платежей. Каждый гражданин сможет самостоятельно решить, каким способом удобнее получать положенную выплату: банковским переводом, наличными деньгами либо же непосредственно в цифре.