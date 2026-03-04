Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 11:36

Путин: Агрессивное поведение подростков в школах и колледжах вызывает большую тревогу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил МВД усилить профилактику агрессии среди подростков. Такое заявление российский президент сделал на расширенном заседании коллегии министерства.

Глава государства отметил, что инциденты с агрессивным поведением подростков в учебных заведениях и общественных местах вызывают у него особое беспокойство.

«МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений», — подчеркнул глава государства.

В Петербурге запретили продавать топливо подросткам из-за серии поджогов
В Петербурге запретили продавать топливо подросткам из-за серии поджогов

Один такой случай произошёл совсем недавно в Екатеринбурге, где в ходе спецоперации задержали лидера и четырёх участников банды подростков, которые нападали на жителей в разных районах города. Следователи указывают, что их мотивом быть ненависть к представителям «других религий и наций».

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • МВД РФ
  • Дети
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar