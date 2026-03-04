Путин: Агрессивное поведение подростков в школах и колледжах вызывает большую тревогу

Глава государства отметил, что инциденты с агрессивным поведением подростков в учебных заведениях и общественных местах вызывают у него особое беспокойство.

Один такой случай произошёл совсем недавно в Екатеринбурге, где в ходе спецоперации задержали лидера и четырёх участников банды подростков, которые нападали на жителей в разных районах города. Следователи указывают, что их мотивом быть ненависть к представителям «других религий и наций».