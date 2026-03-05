Влюбилась в нейросеть: Мошенники научились создавать «мужчин мечты» за минуту

Роскошные путешествия, дорогие автомобили, ужины в элитных ресторанах — всё это может оказаться не реальной жизнью успешного мужчины, а результатом работы нейросети. Такие фото и видео всё чаще используются мошенниками, чтобы завязать знакомство и втянуть женщин в финансовые схемы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эксперт РОЦИТ Илья Гогуа.

По словам эксперта, сегодня создать убедительный дипфейк стало проще, чем когда-либо. Существуют десятки сервисов для генерации изображений и видео: достаточно текстового запроса или загруженной фотографии, чтобы получить почти фотореалистичный ролик.

Неспециалисту распознать подделку сложно. Профессионалы могут обратить внимание на детали — неестественную мимику, «пластиковую» кожу, несоответствие эмоций выражению глаз, — но для большинства пользователей картинка выглядит правдоподобно.

Такой мощный инструмент не мог остаться без внимания злоумышленников. Они активно используют ИИ для обмана. Илья Гогуа Эксперт РОЦИТ

По его словам, часто жертвами становятся люди, которые эмоционально готовы поверить в красивую историю. Желание увидеть «картинку мечты» снижает критическое восприятие.

Эксперт напоминает, что ещё в 1990-х и 2000-х годах женщины годами переписывались с заключёнными, отправляли посылки и верили обещаниям, не видя человека вживую. Сегодня на смену письмам пришёл визуальный контент уровня сериала — и его убедительность только усиливает эффект.

Гогуа подчёркивает: жертвами становятся не только одинокие или доверчивые люди. Под ударом могут оказаться и успешные, уверенные в себе личности. Человек, привыкший принимать решения и контролировать ситуацию, часто не допускает мысли, что его могут обмануть. Уверенность в собственной проницательности снижает настороженность — а это играет на руку мошенникам.

По словам эксперта, именно сочетание визуальной убедительности и психологического воздействия делает такие схемы особенно опасными.

«Искусственный интеллект — это новый вызов. Можно сколько угодно запрещать технологии, но мошенники всегда адаптируются. Это вечная гонка — как между антивирусами и вирусами: появляется защита, а затем способ её обойти», — заключил Гогуа.

