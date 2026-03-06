Владимир Путин
6 марта, 07:55

Влюблённая в мошенника учительница пытается отобрать квартиру у покупателя через суд

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Учительница из Москвы пытается через суд вернуть квартиру, проданную два года назад. Новый владелец квартиры Александр Н. теперь пытается вернуть жильё и защитить свои права. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Александр долго шёл к мечте о собственном жилье в Москве, методично откладывая средства, пока наконец не совершил сделку на Нагатинской набережной. Продавцом выступила 57-летняя школьная учительница Елена. В момент заключения договора женщина не только транслировала спокойствие, но и официально задокументировала свое добровольное решение, аргументируя продажу желанием сменить городской шум на размеренную жизнь в Истре. Более того, после продажи бывшая владелица поддерживала с Александром дружеские отношения, регулярно посещая квартиру и искренне интересуясь этапами ремонтных работ.

Однако через восемнадцать месяцев, когда в обновленном жилье уже оставалось лишь расставить мебель, идиллия сменилась судебным иском. Елена потребовала признать сделку недействительной, утверждая, что действовала под диктовку аферистов.

В суде вскрылись детали, которые превратили обычный гражданский спор в настоящую драму. Александр пытался понять, почему претензии возникли лишь после того, как он полностью преобразил помещение. В ответ на это Елена поведала шокирующую историю о том, как стала жертвой серийных манипуляторов. Как оказалось, она уже лишилась одной квартиры ранее, а для её «возврата» преступники убедили учительницу избавиться от второго объекта недвижимости.

Самым невероятным аргументом женщины стала причина её послушания. Она призналась, что за время телефонного общения прониклась к незнакомому мужчине, который руководил её действиями, нежными чувствами. Попав в сети романтической иллюзии, она беспрекословно следовала всем инструкциям своего «избранника».

Судебный вердикт оказался парадоксальным: квартиру постановили вернуть Елене, а её, в свою очередь, обязали выплатить Александру шесть миллионов рублей. Учитывая уровень доходов педагога, математика такого решения выглядит приговором для покупателя — для полного погашения долга при текущих выплатах потребуется примерно 250 лет.

Александр категорически не согласен с таким положением дел и продолжает борьбу в судах высших инстанций. Главный страх мужчины заключается в том, что если Елену официально признают невменяемой в момент совершения сделки, шансы на возврат денег или хотя бы частичное возмещение ущерба окончательно испарятся.

Ранее сообщалось, что мошенники стали оформлять крупные кредиты на россиян, подбирая людей, внешне похожих на себя, с использованием утёкших персональных данных. Так, 42-летний житель Красноярска Михаил обнаружил, что на его имя в Санкт-Петербурге оформили три автокредита на общую сумму около пяти миллионов рублей.

