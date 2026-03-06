Влюблённая в мошенника учительница пытается отобрать квартиру у покупателя через суд

Учительница из Москвы пытается через суд вернуть квартиру, проданную два года назад. Новый владелец квартиры Александр Н. теперь пытается вернуть жильё и защитить свои права. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

В Москве женщина пытается вернуть проданную квартиру из-за любви к мошеннику. Видео © Telegram / Baza

Александр долго шёл к мечте о собственном жилье в Москве, методично откладывая средства, пока наконец не совершил сделку на Нагатинской набережной. Продавцом выступила 57-летняя школьная учительница Елена. В момент заключения договора женщина не только транслировала спокойствие, но и официально задокументировала свое добровольное решение, аргументируя продажу желанием сменить городской шум на размеренную жизнь в Истре. Более того, после продажи бывшая владелица поддерживала с Александром дружеские отношения, регулярно посещая квартиру и искренне интересуясь этапами ремонтных работ.

Однако через восемнадцать месяцев, когда в обновленном жилье уже оставалось лишь расставить мебель, идиллия сменилась судебным иском. Елена потребовала признать сделку недействительной, утверждая, что действовала под диктовку аферистов.

В суде вскрылись детали, которые превратили обычный гражданский спор в настоящую драму. Александр пытался понять, почему претензии возникли лишь после того, как он полностью преобразил помещение. В ответ на это Елена поведала шокирующую историю о том, как стала жертвой серийных манипуляторов. Как оказалось, она уже лишилась одной квартиры ранее, а для её «возврата» преступники убедили учительницу избавиться от второго объекта недвижимости.

Самым невероятным аргументом женщины стала причина её послушания. Она призналась, что за время телефонного общения прониклась к незнакомому мужчине, который руководил её действиями, нежными чувствами. Попав в сети романтической иллюзии, она беспрекословно следовала всем инструкциям своего «избранника».

Судебный вердикт оказался парадоксальным: квартиру постановили вернуть Елене, а её, в свою очередь, обязали выплатить Александру шесть миллионов рублей. Учитывая уровень доходов педагога, математика такого решения выглядит приговором для покупателя — для полного погашения долга при текущих выплатах потребуется примерно 250 лет.

Александр категорически не согласен с таким положением дел и продолжает борьбу в судах высших инстанций. Главный страх мужчины заключается в том, что если Елену официально признают невменяемой в момент совершения сделки, шансы на возврат денег или хотя бы частичное возмещение ущерба окончательно испарятся.

