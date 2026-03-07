Душевные и настоящие: почему открытки из СССР на 8 Марта до сих пор трогают до слёз Оглавление Космос, знамёна и первые ламповые сюжеты Муж с детьми и та самая дублёнка Кот Леопольд, мишки и прощание с идеологией Открываешь старый альбом, а там — мимоза, смешной медвежонок или женщина с красным знаменем. И сразу ком в горле. Как появились эти кусочки картона из СССР и почему они греют сильнее любых современных подарков — в статье Life.ru. 7 марта, 10:37 Лучше любого подарка: какими открытками поздравляли женщин в СССР. Обложка © ChatGPT

История советских почтовых открыток с поздравлениями женщин с Международным женским днём начинается только в 1960-х годах, когда многие советские праздники стали выходными днями. Праздновать 8 Марта дома, в кругу семьи, а не ударным трудом на работе в СССР стали в 1966 году.

Космос, знамёна и первые ламповые сюжеты

Сами открытки появились несколько раньше — в 1950-х годах. Их стали выпускать потому, что в мирное время у населения возникла потребность в почтовых карточках, которые можно было отправить родным по почте и просто вручить в качестве поздравления с праздником.

Первые открытки были неяркими и матовыми. Тем не менее в них было своё неповторимое очарование времени. Они, как и другая печатная продукция СССР, несли в себе элементы агитации. Женщина на них представала прекрасной труженицей, строителем коммунизма, представительницей прекрасного будущего, которое ждало СССР и всё человечество. Однако агитация эта была уже мягкой, «ламповой». В некоторых случаях художественная ценность изображения была очень высокой, в открытках была своя эстетика. Краски приглушены, деталей мало, но они точны и на своём месте.

Например, такова открытка художника Александра Белова «С праздником, дорогие женщины!». На ней изображена ваза с веточками, на которых распустились первые листочки, и агитационное панно, которыми в те годы украшали стены заводских проходных. Эта сдержанная композиция в 1964 году получила поощрительную премию на конкурсе художников.





Ярким примером агитации является известная открытка советского художника Ираклия Тоидзе, автора знаменитого плаката «Родина-мать зовёт!», на которой изображена красивая советская женщина на фоне красного знамени. Это уже не воинственная Родина-мать, а создательница, труженица, жена и мать в красивом праздничном платье.

Известная открытка советского художника Ираклия Тоидзе, автора знаменитого плаката «Родина-мать зовёт!». Фото © gudok62

Открытка художников Ирины Большаковой и Вячеслава Смирнова, напечатанная в городе Калинине (ныне Тверь), показывала обобщённый образ советской труженицы как юной девушки в платочке, составленном из множества флагов республик, входящих в состав СССР.

Открытка художников Ирины Большаковой и Вячеслава Смирнова запечатлела праздник 8 Марта в виде юной девушки в платочке, составленном из множества флагов республик, входящих в состав СССР. Фото © zina-korzina.livejournal.com

В это же время в «женских» открытках появились мотивы космоса и прогресса. Всё-таки Советский Союз после множества испытаний рвался к звёздам, и школьницы того времени верили, что если не все, то некоторые из них обязательно полетят к другим планетам. На открытке художника Николая Чертенкова был изображён глубокий космос со звёздами, сиял земной шар, летела чайка, а внизу была надпись: «С праздником 8 Марта!»

В советское время верили, что скоро праздновать 8 Марта можно будет из космоса. Фото © etoretro / Художник Н.П. Чертенков

Уже в это время женская составляющая праздника стала несколько отрываться от его идеологии. В эти же годы стали печатать всё больше открыток с букетами цветов, весенними пейзажами.

Бывали и очень умилительные карточки. Например, открытка художника Николая Павлова изображала маленькую девочку, похожую на куклу, которая звонит маме, чтобы поздравить её. Телефонная трубка в руке девочки просто огромная, рядом стоят перевязанная ленточкой коробка с подарком, плюшевый мишка и лежит веточка мимозы. Об идеологии тут напоминают только красный бант в волосах ребёнка, красный бант на шее медведя и красная надпись на календаре.

Открытка изображала маленькую девочку, похожую на куклу, которая звонит маме, чтобы поздравить её. Фото © etoretro / Художник Н. Павлов

В это же время появились чёрно-белые фотооткрытки. Их печатали в типографиях. С одной стороны фотохудожники размещали фотографию красивой девушки, женщины с ребёнком или фото детей с поздравлениями, а на другой всё было вполне обычно: данные типографии, шаблон для адреса и место под поздравительную надпись. Судя по небольшим тиражам таких открыток, это была местная инициатива. Например, такие открытки печатали в Ростове-на-Дону, на Украине. Печатали их и в Ленинграде, на предприятии «Госфотокомбинат».









Муж с детьми и та самая дублёнка

Интересно, что в благополучные 70-е годы агитация у художников практически пропадает. Главными становятся цветы, букеты, пейзажи. Иногда мелькает фоном красное полотнище или мотивы материнства, но всё чаще преобладают мотивы весны. Например, открытка художника-плакатиста Бориса Пармеева вообще не имеет идеологической составляющей. На ней изображена девушка в платочке, встречающая весной аистов, и веточки распустившейся вербы. Краски на открытке яркие, чистые, стяги, знамёна и символы труда отсутствуют. Если бы открытку можно было озвучить, то тут звучала бы не «Марсельеза», а «Песняры»: «Белый аист летит над Полесьем, над чистым жнивьём...» О Родине? Да! Но уже без революционного надрыва.

Были и нежные открытки, без революционного надрыва: девушка в платочке, встречающая весной аистов, и веточки распустившейся вербы. Фото © iprofiles

На открытке 1972 года знаменитого художника Бориса Зарубина тоже нет места агитации. Она изображает вполне мещанскую сценку, которая могла бы стать частью подготовки к любому другому празднику — даже ко дню рождения. На ней изображены муж и два маленьких ребёнка. Мужчина толкает детскую коляску, в которой среди подарков, предназначенных для женской половины семьи, сидит младший ребёнок. Возможно, это девочка: на ней розовый меховой комбинезон. Старший сын помогает толкать коляску. Мужчина имеет весьма упитанный вид, он одет в дублёнку, доволен покупками и беззаботно помахивает купленным букетом тюльпанов — непременным атрибутом праздника. И только надпись внизу говорит о том, о каком именно празднике идёт речь.

На открытке 1972 года знаменитого художника Бориса Зарубина изображены муж и два маленьких ребёнка. Фото © ruserdce

Но в это же время в открытках появляется и мотив Советского Союза как единого дома для многих народов. Тот же Пармеев в 1973 году рисует открытку, на которой изображены девушки разных национальностей. Они водят хоровод и олицетворяют собой советские республики, объединённые в одну страну.

В 1973 году была создана открытка, на которой изображены девушки разных национальностей, которые водят хоровод и олицетворяют собой советские республики. Фото © dinasovkova.livejournal.com

Кот Леопольд, мишки и прощание с идеологией

Художники, рисующие праздничные открытки во времена перестройки и гласности, вообще отходят от канонов советской идеологии. Отныне 8 Марта — это женский праздник весны. О труде, правах женщин почти забыли. Да и зачем о них вспоминать, когда и так всё хорошо? Ну, почти хорошо. По сравнению с грядущим будущим — так и вовсе прекрасно. Редкая открытка художника Германа Комлева хотя бы напоминает о труде. Девушка, изображённая на ней в обрамлении традиционного русского орнамента, повязана цветастым платком так, как это делают колхозницы в поле. Происходит как бы соединение советской и русской традиции.





Но всё чаще художники изображают даже не пейзажи или букеты цветов, а сказочных персонажей, персонажей из советских мультфильмов. В каждой семье есть открытки того времени с милыми ёжиками, мишками, белочками, котами Леопольдами и даже с Буратино. Так, например, художник Владимир Четвериков изображает на открытке мультяшного Буратино, который держит огромный букет цветов. Мило, но очень далеко от смысла праздника. Идеология распадается, на смену ей приходят мещанство и подражание — предвестники упадка.