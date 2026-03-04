Купи в магазине, не бери с улицы: Что может грозить за торговлю цветами к 8 Марта

В преддверии 8 Марта многие наверняка вознамерятся подзаработать на стихийной продаже цветов, не задумываясь о последствиях. Однако такая торговля без разрешения грозит штрафами и конфискацией товара. О том, где можно торговать легально и какое наказание будет ждать нарушителей, рассказал Life.ru адвокат Андрей Алёшкин.

8 Марта — это замечательный, прекрасный праздник. Дарить цветы женщинам здорово. Я в любом случае поздравляю с наступающим 8 Марта, каждая женщина должна быть с цветами. Андрей Алёшкин Адвокат

У нас в России есть торговые точки, которые получают разрешение в торговых отделах при администрациях. Это даёт им право продавать цветы.

Однако многим может прийти в голову идея закупить цветы и продавать их самостоятельно на улицах, и вот такая торговля уже накладывает административную ответственность. Если товар признан контрафактным, то он подлежит изъятию. Поэтому в данном случае контрольные функции возложены на отделы по торговле и отделы полиции по соответствующим городам, округам и районам. Они должны проводить рейды, устанавливать объекты несанкционированной торговли и привлекать торговцев к административной ответственности. Андрей Алёшкин Адвокат

В данном случае надо избегать нарушения административного порядка, установленного во всех городах и всех местностях, где определён порядок торговли. Как правило, это находится в компетенции органов местного самоуправления, и там есть порядок получения и согласования в таких случаях, добавил он.

Штраф за несанкционированную торговлю предусмотрен в статье 14.2 Кодекса административных правонарушений. Размер выплаты зависит от категории нарушителя: гражданин, должностное или юридическое лицо. Для граждан ответственность распространена до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — до 40 тысяч рублей, предупредил адвокат.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве все парковки сделают бесплатными к Международному женскому дню. Московский мэр Сергей Собянин подтвердил, что это в том числе коснётся улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час за стоянку.