Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 12:41

Парковки в Москве будут бесплатными 8 и 9 марта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Московские парковки в Международный женский день сделают бесплатными, в том числе это коснётся улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — написал градоначальник.

Мошенники маскируют вирусы под праздничные открытки к 8 Марта
Мошенники маскируют вирусы под праздничные открытки к 8 Марта

Ранее Life.ru узнал, почему россиянок раздражает 8 Марта в офисе. Больше всего недовольства вызывают подарки, напрямую связанные с работой. Ещё одна болезненная тема — корпоративные застолья вместо денежной премии. По данным компании, бонус к 8 Марта получают лишь 8% сотрудниц, при этом 40% опрошенных хотели бы видеть именно материальный подарок.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar