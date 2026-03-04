Парковки в Москве будут бесплатными 8 и 9 марта

Московские парковки в Международный женский день сделают бесплатными, в том числе это коснётся улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — написал градоначальник.

Ранее Life.ru узнал, почему россиянок раздражает 8 Марта в офисе. Больше всего недовольства вызывают подарки, напрямую связанные с работой. Ещё одна болезненная тема — корпоративные застолья вместо денежной премии. По данным компании, бонус к 8 Марта получают лишь 8% сотрудниц, при этом 40% опрошенных хотели бы видеть именно материальный подарок.