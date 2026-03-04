Тюльпаны и фуршет вместо премии: Life.ru узнал, почему россиянок раздражает 8 Марта в офисе

Для многих россиянок 8 Марта на работе превращается не в праздник, а в повод для неловкости. Шаблонные поздравления, бездушные подарки и скучные фуршеты нередко портят настроение. Руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса Flowwow Иван Добровольский рассказал Life.ru, какие детали чаще всего раздражают сотрудниц.

По его словам, больше всего недовольства вызывают подарки, напрямую связанные с работой.

Предметы для работы — это всевозможная канцелярия. Даже если она премиальная и красивая, ощущения праздника не возникает. То же самое с корпоративным мерчем: в нём мало о самом человеке и много о бизнесе. Косметика и одежда тоже рискованный вариант — такие подарки не универсальны, с ними легко не угадать Иван Добровольский Руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса цветов и подарков Flowwow

Эксперт добавил, что ещё одна болезненная тема — корпоративные застолья вместо денежной премии. По данным компании, бонус к 8 Марта получают лишь 8% сотрудниц, при этом 40% опрошенных хотели бы видеть именно материальный подарок. Ещё 13% предпочли бы подарочный сертификат.

«Мы наблюдаем рост спроса на сертификаты к крупным праздникам. По сути, это подарок с правом выбора: спа-процедуры, поездка за город или фотосессия», — пояснил эксперт.

Третья распространённая проблема — формальные поздравления и неуместные тосты. По словам Добровольского, далеко не все руководители подходят к празднику с фантазией, хотя ситуация постепенно меняется.

«Главная претензия сотрудников — формальный подход. Сейчас мы видим сдвиг: работодатели проводят опросы, чтобы узнать, что действительно порадует коллектив, вместо застолий отпускают домой пораньше или организуют командные выезды», — заключил он.

Ранее Life.ru сообщал, что женщины вполне могут поздравлять друг друга с 8 Марта — это не исключительно мужская прерогатива. Эксперты по этикету советуют выбирать небольшие, но искренние подарки, которые подчеркнут внимание и поддержку, а не будут выглядеть формальностью.