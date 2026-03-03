Этикетолог разрешила женщинам дарить подарки друг другу на 8 Марта

Многие девушки спрашивают себя: а нужно ли дарить подарок подруге, коллеге или сестре на 8 Марта, или это исключительно мужская задача? На этот вопрос Life.ru отвечает эксперт по этикету Екатерина Богачёва.

Если мы исходим изначально из истории праздника, если это праздник трудящихся женщин, то, наверное, женская поддержка друг другу возможна. То есть, по логике праздника, дама может подарить подарок даме. Это может быть какой-то небольшой знак внимания, весенний комплимент, возможно, сладости или какая-то книга. Но обязательно это дарение должно сопровождаться этими смыслами: что женщине необходима поддержка другой женщины. Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

По её словам, в этикете нет запрета на подарки по случаю 8 Марта от одной дамы другой, просто исторически сложилась ситуация, когда именно мужчины отвечают за этот праздник. Кстати, в деловом этикете нет разделения на мужчин и женщин, но в России мужчины даже в условиях офиса могут выражать восхищение дамами.

«В Европе, например, ситуация другая. Довольно долго мы жили в парадигме, когда гендерные различия необходимо стирать. Классический деловой этикет об этом и говорит: на работе мы не мужчины и женщины, а коллеги, и все вместе выполняем одну функцию по развитию, поддержке и продвижению того или иного бизнеса. Однако в России сложилась такая национальная особенность: у нас восхищаться женщинами на работе — это нормально», — добавила эксперт.

