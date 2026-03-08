Сваха объяснила мужчинам, как распознать тарелочницу на свидании

В последнее время мужчины, не добившиеся взаимности, всё чаще навешивают ярлык «тарелочница» не только на корыстных девушек, но и на тех, кто просто принял обычные знаки внимания — цветы, конфеты или ужин в кафе. Где проходит грань между нормальным поведением и манипуляцией, объяснила сваха Анна Осипова.

По её словам, классическая тарелочница — это женщина, которая монетизирует симпатии без обязательств: назначает свидания строго в дорогих ресторанах и отказывается от альтернатив вроде прогулки или кофейни. Если же мужчина сам выбирает место и дарит подарки, а девушка их принимает, это не делает её тарелочницей — особенно если она ничего не требует и не ставит условий.

Если отношения не сложились, это не значит, что девушка встречалась ради угощения. В ловушку тарелочниц чаще попадают солидные мужчины зрелого возраста, ищущие модельной внешности и гораздо моложе себя. Эмоционально зрелый партнёр не станет вешать ярлык за принятое приглашение, уверена эксперта.

«Они при этом наивно надеются, что девушка не будет меркантильной. А их раскручивают, фактически продавая свою молодость и красоту. Не везёт недальновидным мужчинам, которые не различают, где настоящее, а где искусственное», — отметила собеседница газеты «Известия».

