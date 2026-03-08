Россиянки перестали делить еду на «мужскую» и «женскую»

Россиянки всё чаще отказываются от строгих диет и гендерных стереотипов в еде — более 80% женщин не разделяют блюда на «мужские» и «женские», выбирая пищу по вкусу и настроению, а не из страха нарушить диету. Детали исследование сети стритфуд-кафе «Безумно» приводит «Газета.ru» .

Соглсано опросу, в 15,5% пар женщины едят фастфуд чаще партнёра, а 43,2% не отказывают себе в «недиетической» еде, даже если обычно придерживаются рациона. Это воспринимается не как срыв, а как норма. Они всё меньше хотят жить в режиме ограничений и адаптируют блюда под себя. 60% опрошенных не видят ничего необычного в свидании в стритфуд-кафе. Наиболее свободно к выбору еды относятся незамужние женщины (31,6%) и те, кто в браке более 15 лет (23,9%).