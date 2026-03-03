Почему бутерброд из детства вкуснее модного боула: Секрет, который объясняет наука

Когда на столе десятки экзотических соусов и модных боулов, рука всё равно тянется к простым блинчикам или бутерброду с колбасой. Почему еда из детства кажется вкуснее любых гастрономических трендов? Эксперт Ольга Матвеева объяснила в беседе с Life.ru, что дело не только в ностальгии.

За последние годы потребительское поведение заметно изменилось: в рационе стало больше сложных и непривычных блюд с зарубежными ингредиентами. Расширение ассортимента и интерес к новым кухням сделали питание разнообразнее, но одновременно усложнили выбор — и именно на этом фоне усилился интерес к знакомым вкусам из детства.

Cегодня потребители сталкиваются с избыточным выбором, что приводит к когнитивной нагрузке из-за необходимости постоянно анализировать варианты. Комфортная еда из детства не требует усилий: не нужно сравнивать составы, изучать новые ингредиенты или сомневаться во вкусе. Мозг заранее «знает», какое удовольствие получит. Поэтому блинчики, оладьи или привычный бутерброд с колбасой воспринимаются как более привлекательные, чем сложные гастрономические тренды. Простота и предсказуемость снижают внутреннее напряжение и делают еду субъективно вкуснее. Ольга Матвеева Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

Кроме того, трендовая еда часто сопровождается социальными ожиданиями: её нужно попробовать, оценить и показать в соцсетях. Блюда из детства выбирают не ради статуса или новизны, а ради личного комфорта — и отсутствие внешнего давления усиливает удовольствие. Эксперт добавила, что многие всё чаще покупают знакомые с детства товары — жевательные резинки, растворимые напитки, шипучие конфеты — потому что в условиях постоянно обновляющегося ассортимента привычные продукты становятся островком стабильности.

Есть и биологический фактор. Чувство вкуса частично «запрограммировано»: определённые гены влияют на восприятие сладкого, солёного, жирного и кислого, а пищевые предпочтения формируются в раннем возрасте и во многом определяют взрослый рацион. Если ребёнок рос на определённых сочетаниях продуктов, именно они становятся для него «нормой вкуса», и с годами эта матрица почти не меняется. Поэтому оливье или окрошка соответствуют сформированному вкусовому профилю человека и выбираются не из-за моды, а по внутренней привычке.

Наконец, важна нейробиология: зоны мозга, отвечающие за запах и вкус, тесно связаны с центрами памяти и эмоций. Поэтому сырники, оладьи, чай с молоком или бутерброд с домашним вареньем мгновенно возвращают к спокойным и счастливым моментам — семейным ужинам, праздникам, летним каникулам.

Есть и практическое объяснение: такие блюда обычно готовятся из базовых и доступных ингредиентов. Пирожок с капустой или творожная запеканка обходятся дешевле модных аналогов, их легко найти в отделах готовой еды, а программы лояльности и кешбэк-сервисы позволяют вернуть часть потраченных средств.

«Блюда из детства одновременно удовлетворяют эмоциональную потребность и помогают оптимизировать бюджет. Ностальгия становится не только психологическим ресурсом, но и рациональным выбором», — подчеркнула Матвеева.

