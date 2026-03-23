Шоу «Маска» не пощадило легенду 90-х: судьи спасли её, но всё равно сняли маску. Кто был Лисой?

Седьмой выпуск шоу «Маска-7» преподнёс настоящий сюрприз! Судьи единогласно проголосовали за одну маску, но в итоге именно с неё и сняли костюм. Как такое возможно? Life.ru разбирается в драматичных событиях эфира от 22 марта и рассказывает, кто покинул проект на этой неделе.

Порядок выступлений в 7 выпуске шоу «Маска»

Вечер 22 марта выдался насыщенным — целых девять масок вышли на сцену, чтобы доказать своё право остаться в проекте. Вот как распределились номера: Лиса — «Ах, Самара-городок»

Жираф — «Ночной хулиган»

Гиппопотам — Happy

Месяц — Shy Guy

Снегирь — «Худи»

Колибри — Taki Rari

Сурикат — «Последний танец»

Лягушка — «Посмотри, какое лето»

Бобёр — Tragedy

Участники явно взяли новую стратегию — искажать голос, петь в непривычной манере и даже специально снижать качество исполнения, чтобы запутать звёздное жюри. И, надо признать, план сработал: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Сергей Лазарев оказались в полном замешательстве.

Какую маску спасли зрители в 7 выпуске «Маска-7»

После всех выступлений в опасной зоне оказались сразу три участника: Лиса, Колибри и Лягушка. Зрители в студии приняли решение быстро — они спасли яркую и энергичную Колибри, чей номер Taki Rari стал одним из самых зрелищных за весь вечер. А вот судьбу Лисы и Лягушки предстояло решать жюри.

Кто снял маску в 7 серии шоу «Маска-7» от 22.03.2026

И вот тут начинается самое интересное! Жюри единогласно проголосовало за то, чтобы оставить в проекте рыжую плутовку Лису. Её выступление с песней «Ах, Самара-городок» произвело впечатление на всех судей — настолько сильный вокал редко услышишь даже среди профессионалов. Казалось бы, Лиса в безопасности, а маску должны были снять с Лягушки. Но случилось непредвиденное. Несмотря на единогласное решение жюри, маску в итоге сняли именно с Лисы! Как такое возможно? Оказывается, в шоу «Маска» существуют правила, которые могут перевернуть ситуацию даже после голосования судей.

Кто скрывался под маской Лисы в шоу «Маска-7»

Версии судей разлетелись в разные стороны. Из-за постоянных намёков на похудение в подсказках многие называли Анфису Чехову. Звучали и другие имена. Но, когда маску сняли, в студии воцарилась тишина.

Под костюмом Лисы скрывалась легенда 90-х — Маргарита Суханкина, бывшая солистка культовой группы «Мираж»! Та самая, чьи хиты «Музыка нас связала» и «Наступает ночь» знает наизусть каждый, кто застал ту эпоху. На прощание артистка исполнила трогательную песню «Не упрекай», оставив в зале не один влажный глаз.

Разоблачение Маргариты Суханкиной стало одним из самых обсуждаемых моментов сезона. Судьи признались, что не ожидали увидеть под маской именно её — настолько сильно изменился голос певицы за годы. А зрители в соцсетях уже строят теории, почему Лису всё-таки отправили домой, несмотря на поддержку жюри.

Кто же станет следующей разоблачённой звездой? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-7» уже в воскресенье, 29 марта, на канале НТВ!