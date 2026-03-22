Фантом жизни: как советский учёный Пётр Гаряев пытался доказать существование души

Для кого-то Пётр Петрович Гаряев был гениальным учёным, открывшим новые горизонты в биологии, а для других — представителем псевдонауки, чьи идеи не имеют ничего общего с реальностью. Его путь от сотрудника академических институтов СССР до создателя теории «волнового генома» отражает сложные процессы, происходившие в российской науке на рубеже веков. Life.ru разобрался в биографии и сути экспериментов, которые проводил Гаряев, и готов всё рассказать!

Становление учёного

Пётр Гаряев: биография советского учёного, доказавшего существование души. Фото © Youtube / Пётр Гаряев

Пётр Петрович Гаряев родился 1 февраля 1942 года в Молотове. Окончил биологический факультет Пермского государственного университета, затем перевёлся в Московский государственный университет, где остался в аспирантуре. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую структуре и физико-химическим свойствам сложных белков.

В 1984 году Гаряев начал работать в Институте физико-технических проблем Академии наук СССР, где занялся исследованиями в области генетического кодирования. Именно в этот период он пришёл к идеям, которые в 1994 году оформил в монографию «Волновой геном» — главный труд, принёсший ему известность. Что же такого он сделал?

«Гимн жизни» и крик материи перед смертью

Исследование ДНК: что такое гимн жизни и кто его открыл? Фото © Chat GPT

Изначально Пётр Петрович занимался изучением ДНК. Группа Гаряева помещала образцы, например ДНК из зобной железы телёнка, в спектрометр и облучала их лазером. Учёных интересовало, как микроскопические структуры управляют строением сложного организма. Однако побочным эффектом облучения стали акустические колебания ядер клеток.

Исследователи обнаружили, что здоровые, неповреждённые ядра «звучат» на низких, гармонических частотах — этот феномен позже назвали «гимном жизни». Но стоило образцу подвергнуться разрушительному воздействию, например сильному нагреву, плавящему жидкие кристаллы ДНК, как спектрограмма фиксировала резкие, хаотичные всплески, словно материя «кричала» перед смертью. Эти наблюдения сами по себе были интересны, но главное чудо произошло позже.

Роковая случайность 1985 года

Пётр Гаряев доказал существование души: правда или лженаука? Фото © Nano Banana AI

В 1985 году случилось то, что Гаряев позже назовёт «роковой случайностью». Учёный, до этого облучавший пробирку с разрушенными ядрами, по рассеянности поставил в прибор уже пустую, тщательно вымытую кювету. Ошибка была обнаружена мгновенно, но краем глаза исследователь успел заметить данные на мониторе. Результат поверг его в шок: спектрометр показывал ту же картину, что и при наличии живого образца, хотя ДНК там быть не могло. Сигнал был слабее, но структура — идентична.

Гаряев решил, что дело в микроскопических остатках органики. Однако повторные эксперименты с идеально чистой посудой дали тот же эффект: пустота продолжала «звучать» в точности как уничтоженная биоматерия. Фантомный след держался на удивление долго — по словам учёного, прибор регистрировал его в течение 40 дней. Совпадение или закономерность, но именно этот срок, как мы все знаем, в православной традиции отводится на пребывание души рядом с телом после смерти.

Теория волнового генома: молитвы лечат, проклятия убивают

Теория волнового генома: существует ли душа? Как Пётр Гаряев проводил опыты? Фото © Shutterstock / FOTODOM / HandintheBoxinc

Именно этот эффект и поразительное совпадение стали для Гаряева и его последователей главным аргументом в пользу существования души. Они объясняли это так: после разрушения материальной ДНК остаётся её информационно-энергетический «фантом», то есть душа.

На основе этого и других экспериментов Гаряев разработал теорию волнового генома. По этой теории, ДНК хранит информацию не только в виде химических веществ, но и в виде волн — акустических, оптических или даже «торсионных». Также Пётр Петрович был уверен, что ДНК способна воспринимать информацию извне, в том числе из человеческой речи. Отсюда следовали его выводы о том, что молитвы могут исцелять, а проклятия — разрушать генетический аппарат. А что про это думали другие учёные?

Отношение официальной науки к открытию

Исследование души: почему теорию Гаряева считают псевдонаучной? Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Реакция научного сообщества на работы Гаряева была однозначной. В 2010-е годы представители Российской академии наук неоднократно высказывались о его теории в резких выражениях. Доктор биологических наук Павел Бородин отмечал, что теория Петра демонстрирует все классические признаки лженауки: отсутствие публикаций в рецензируемых научных журналах, нефальсифицируемость выводов, использование наукообразной терминологии для маскировки отсутствия содержания.

Генетик Леонид Корочкин писал, что в работах Гаряева нет генетики — ни обычной, ни волновой, — поскольку никаких конкретных сведений о генах в ней не содержится. Также учёный отметил, что во всех изложенных Гаряевым фактах хватает псевдонаучной заумности! Другие критики отмечали многочисленные методологические нарушения в «экспериментах» Петра Петровича: отсутствие контроля, некорректную интерпретацию артефактов и невоспроизводимость результатов в независимых лабораториях.

Коммерческая деятельность и влияние учёного

Деятельность Петра Гаряева: связь с эзотерикой и нетрадиционной медициной. Фото © Youtube / Зоя Янковская

Несмотря на критику, Гаряев активно занимался коммерциализацией своих идей. Он создал несколько организаций — ЗАО «Институт волновой биологии и медицины», ООО «Институт квантовой генетики», канадскую компанию Wave Genetics Inc — и позиционировал себя как создателя методов лечения тяжелейших заболеваний с помощью «волновой информации».

Один из наиболее известных эпизодов — опыты по лечению диабета. Гаряев заявлял, что с помощью лазера, заряженного информацией от поджелудочной железы здоровой крысы, ему удалось вылечить больных животных. Однако, по словам самого учёного, эксперимент был прерван спонсорами, уничтожившими всех крыс при невыясненных обстоятельствах. Критики указывали, что использованный Гаряевым препарат вызывает лишь временное нарушение функции поджелудочной железы и «чудесное исцеление» могло быть следствием естественного восстановления.

От науки к эзотерике и антипремии ВРАЛ

Как к Гаряеву относилось научное сообщество России? Что такое антипремия ВРАЛ? Фото © Wikipedia / Ирина Ефремова

Вместо научного признания идеи Гаряева нашли благодатную почву среди сторонников эзотерики и альтернативной медицины. Он сотрудничал с такими фигурами, как Эрнст Мулдашев, известный своими «исследованиями» атлантов и лемурийцев, Анатолий Акимов и Геннадий Шипов.

В 2010-е годы Гаряев трижды становился полуфиналистом антипремии «Почётный академик ВРАЛ», что расшифровывалось как «Враль, разоблачённый академией лжеучёных». Она присуждалась за наиболее выдающиеся достижения в области лженауки.

Наследие и популярность идей

Последователи Гаряева: кто такой Константин Коротков, исследовавший бессмертие души? Фото © Youtube / Пётр Горяев

Пётр Гаряев скончался 17 ноября 2020 года, оставив после себя противоречивое наследие. Его путь от советского учёного, работавшего в академических институтах, до создателя коммерческого Института квантовой генетики и проповедника идей, далёких от науки, отражает более широкие процессы деградации научной среды в постсоветский период.

Официальная наука, представленная Российской академией наук, никогда не признавала теорию волнового генома и квалифицировала её как псевдонаучную. Но были и люди, которым теории о существовании души были близки. Например, Константин Коротков пытался доказать бессмертие души на основе метода газоразрядной визуализации (ГРВ) — технологии, которую он позиционирует как развитие «эффекта Кирлиан». Но и такие исследования не поддерживаются официальной наукой.

Тем не менее популярность идей Гаряева и его единомышленников в широких кругах сохраняется. Это объясняется, с одной стороны, их простотой и метафорической привлекательностью, а с другой — уязвимостью многих людей перед псевдонаучными обещаниями излечения от тяжёлых болезней. Да и хочется иногда поверить в то, что магия существует.