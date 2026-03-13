От инструмента КГБ до главного гаджета 90-х: Как пейджеры захватили Россию и работают ли в 2026 году

На днях москвичи вдруг бросились скупать забытые пейджеры! Для одних это стало поводом вспомнить молодость, для других — побаловаться необычной техникой. Помогут ли они при отключении связи? Нет, работать сегодня чудо техники не будет. Потому что в 2023 году в России исчезли лицензии на пейджинговую связь. Которая, между прочим, ещё каких-то 30 лет назад была символом прогресса и доступной связи.

Стоп! А что такое этот ваш пейджер? Для зумеров Life.ru объясняет: это радиоприёмник с экраном, на который на большинстве моделей можно было только принимать сообщения. А чтобы их отправить, нужно было позвонить оператору, назвать номер абонента и надиктовать текст. Забавно, но эта информация может вам пригодиться.

И если сейчас такой вид связи вызывает недоумение, то в конце 2000-х исчезновение пейджеров стало формальным признанием того, что эпоха, подарившая стране культовую фразу «Пепси, пейджер, MTV», окончательно завершилась. Путь пейджинга в России был долгим и извилистым — от закрытой технологии спецслужб до массового увлечения 1990-х. Давайте вспомним, как это было!

С чего всё началось: секретные абоненты

Пейджинговая связь в СССР: как благодаря Олимпиаде в 1980 году в Москве появились первые пейджеры? Фото © ТАСС / Владимир Казанцев

С чего всё началось? Вопреки мнению, что пейджеры были привнесены в Россию «лихими девяностыми», на самом деле их история началась гораздо раньше. Первые упоминания о системах радиовызова в СССР относятся ещё к 1960-м годам, однако они использовались точечно, в основном в спецслужбах и на скорой помощи.

Настоящий прорыв пейджинга состоялся в 1980 году, когда Москва проводила летние Олимпийские игры. Для обеспечения бесперебойной работы огромного количества служб безопасности, координаторов и медицинского персонала, английская компания Multitone развернула в столице сеть под названием «Радиопоиск». Технология, позволяющая мгновенно передавать короткие сообщения, показала свою высокую эффективность в условиях интенсивной работы городских служб.

После окончания Олимпиады сеть не была демонтирована. Она перешла в ведение советских структур и продолжила обслуживать скорую помощь, а также, по некоторым данным, осталась на вооружении спецслужб. В течение следующего десятилетия пейджинг оставался «закрытой» технологией, недоступной для простых граждан и даже для большинства предприятий. Но в какой момент абонентский приёмник продвинулся в массы?

Начало 1990-х: коммерческий прорыв пейджеров и дефицит

Почему пейджеры были популярны и как они работали? Символ успеха в 90-е. Фото © ТАСС / Саранцев Борис

Всё изменилось после распада СССР. В 1991–1992 годах, с началом рыночных реформ, в России одна за другой стали появляться коммерческие компании, получившие лицензии на предоставление услуг пейджинговой связи. Первооткрывателями рынка стали «Вессо-Линк», «Информ-Экском» и «Радио-Пэйдж». Они начали строить сети в Москве и Санкт-Петербурге, постепенно охватывая и другие города. Точный же состав первых операторов мог меняться по регионам.

Рынок рос фантастическими темпами. По данным Минсвязи, с 1993-го по 1998 год абонентская база пейджинговых операторов увеличилась аж в 125 раз! Спрос значительно превышал предложение. Люди стояли в очередях, чтобы получить заветную чёрную коробочку. Генеральный директор одной из первых компаний «Астра Пейдж» Григорий Шершнев вспоминал, как в то время они не успевали обслуживать всех желающих.

Стоимость услуг была по тем временам довольно высокой: абонентская плата пейджеров достигала 40–60 $ в месяц, а сам аппарат, особенно русифицированный, стоил несколько сотен. Несмотря на это, пейджер быстро стал не просто средством связи, а показателем статуса, необходимым инструментом для бизнесменов, менеджеров и всех, кто хотел оставаться на связи.

Как создавался «русский пейджер»?

Русифицированный пейджер Motorola в 1994 году: развитие технологий быстрой передачи информации. Фото © ТАСС / VCG/Visual China Group

За кажущейся простотой передачи сообщений скрывалась серьёзная научная и инженерная задача. Пейджеры, поставлявшиеся в Россию в начале 90-х, были импортными и работали с латиницей. Для массового распространения технологии требовалась русификация — возможность передавать и корректно отображать кириллические символы.

И здесь свою роль сыграли специалисты в области теории информации и кодирования. Хотя имена конкретных математиков, создававших первые алгоритмы, не всегда лежат на поверхности, именно их труд позволил адаптировать западные стандарты связи под особенности русского языка. Первый массовый русифицированный пейджер появился в продаже в 1994 году.

Сообщение на пейджер: настоящий символ эпохи. Как это было? Фото © Nano Banana AI

Им стал аппарат MIT-472 от компании Multitone, его можно было приобрести за 380 долларов, а ежемесячная абонентская плата составляла от 100 до 300 долларов. Умел принимать сообщения на русском и английском языках. Это стало возможным благодаря разработке эффективных таблиц кодировки, интегрированных в софт операторов и прошивку устройств.

Позже, с развитием технологий, стало возможно подключение пейджеров к персональным компьютерам. Это позволило синхронизировать данные и загружать сложное ПО. Теперь абонентский приёмник превратился в миниатюрный компьютер! Например, модель Motorola Scriptor LX4 имела 32 Кбайт памяти, что позволяло хранить более 200 сообщений на устройстве.

Кто «подвинул» безусловного лидера на рынке?

Когда появилась мобильная связь в России: из-за чего и когда пропали пейджеры? Фото © Nano Banana AI

Пик популярности пейджинга пришёлся на вторую половину 1990-х. Компании наперебой предлагали клиентам не только передачу личных сообщений, но и широкий спектр информационных услуг: курсы валют, прогноз погоды, театральные афиши и даже развлекательные рассылки.

Однако уже к началу 2000-х годов над отраслью сгустились тучи. Главным «убийцей» пейджеров стала сотовая связь. Цены на мобильные телефоны и тарифы стремительно падали. Если в середине 90-х содержание «мобилы» было в 5–7 раз дороже пейджера, то к 2000 году разрыв сократился до минимума. Более того, сотовые операторы предложили услугу SMS — короткие текстовые сообщения, которые можно было отправлять напрямую с телефона на телефон без участия оператора.

В 2000 году в Москве работало около 30 пейджинговых операторов, обслуживающих, по разным оценкам, до 200–300 тысяч абонентов. А уже к 2002 году клиентская база начала стремительно сокращаться. Операторы пытались выживать за счёт консолидации, поглощая друг друга, переключаясь на услуги call-центров и внедряя двухсторонние пейджеры, но это лишь отсрочило неизбежное.

Окончательный отказ от пейджеров

Ликвидация в 2021 году: почему исчезли пейджеры? Фото © Nano Banana AI

В 2004 году аналитики зафиксировали, что количество владельцев пейджеров в Москве снизилось примерно до 10 тысяч человек. В регионах процесс шёл медленнее, но также неумолимо. К началу 2010-х годов пейджинг как массовое явление исчез. Компании одна за другой закрывались или перепрофилировались.

Юридическое лицо компании «Радио-пейдж» было ликвидировано в 2013 году. А последним крупным игроком, ассоциировавшимся с этой эпохой, была компания «Телекомт», основанная ещё в 1991 году. Она продолжала обслуживать корпоративных клиентов, в частности, Кольскую АЭС и Центральную клиническую больницу, где требовалась надёжная и простая связь, устойчивая к помехам и перегрузкам сетей. Но и она прекратила своё существование: ООО «Телекомт» было ликвидировано в ноябре 2021 года.

Как работают пейджеры: какие сообщения передавали в нулевые? Фото © Nano Banana AI

В июне 2023 года истёк срок действия лицензии на пейджинговую связь в России. Возобновлять её никто не стал. Минцифры констатировало: технология полностью замещена сотовой связью.

Российский пейджинг прожил удивительную жизнь. Пройдя путь от секретного инструмента силовиков до символа рыночной свободы и «новых русских» 90-х, он к 2023 году окончательно исчез из официального поля, оставив после себя лишь ностальгические воспоминания о характерном писке и ожидании сообщения с заветными словами: «Приём, Бегемотик!» А незримый вклад инженеров и математиков, адаптировавших технологию под кириллицу и сложные российские реалии, стал одним из первых шагов на пути к той цифровой реальности, в которой мы живём сегодня.