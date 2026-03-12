Москвичи на фоне отключений связи бросились скупать забытые пейджеры. Объясняем, почему сегодня это просто сувенир

Москвичи на фоне отключений связи в центре столицы бросились скупать на сайтах объявлений и маркетплейсах забытые пейджеры. О том, насколько будет полезной такая покупка в 2026 году, Life.ru рассказали эксперт по конкурентной разведке, спикер конференции по безопасности бизнеса Василий Ющук и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По словам Ющука, до сих пор пейджеры покупали как сувениры, потому что они устарели и морально, и физически. Тем более, что в 2023 году пейджинг исключили из перечня лицензируемых услуг.

Пейджерами начинали пользоваться не потому, что они были очень удобными, а потому, что других технологий не существовало. Сегодня даже любой кнопочный телефон с чёрно-белым дисплеем выполнит функцию пейджера, и не только её. В данный момент рост популярности пейджеров я могу связать главным образом с тем, что у нас идёт резкий рост спроса на старые аксессуары. В первую очередь, это MP3-плееры. Я думаю, что параллельно с этим люди, просто ностальгируя, идут покупать другие такие же предметы молодости, которые дёшево стоят. Василий Ющук Эксперт по конкурентной разведке, спикер конференции по безопасности бизнеса

В качестве альтернативы в нынешних условиях эксперт назвал простые СМС и звонки, поскольку главная проблема — это всё-таки отсутствие мобильного интернета, а не связи в целом. Кроме того, если раньше СМС были дорогими, то сейчас пакеты сообщений у операторов довольно доступные.

Ещё один вариант — стационарный телефон. Ющук напомнил, что в 2013 году в Челябинске в момент падения метеорита в городе перестала работать мобильная связь. И в той ситуации людей спасали домашний телефон и проводной интернет.

Денис Кусков добавляет, что пейджинговая связь до последнего работала только в компаниях, которые обслуживали МЧС или удалённые объекты, но сейчас и этого нет.

«Поэтому не вижу целесообразности закупать пейджеры. Они именно как средства связи работать не будут. Как аксессуар — да», — добавил эксперт.