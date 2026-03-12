Госдума перешла на спецсвязь из-за отключений интернета в центре Москвы

Депутаты Госдумы временно перешли на использование спецсвязи из-за перебоев с интернетом и мобильной связью в центре Москвы. Об этом сообщил депутат Андрей Свинцов. По его словам, в здании парламента отсутствует мобильный интернет и не работает Wi-Fi, а телефонная связь действует с перебоями.

Видео © Life.ru

«Сегодня мы звонили и в министерства, и ведомства, и друг другу по спецсвязи, потому что действительно ничего не работает. Мы относимся к этому с пониманием, что это необходимо для обеспечения безопасности не только депутатов, министров, а всех граждан. Всё-таки задачи спецслужб — это предотвращать террористические атаки», — сказал депутат.

Свинцов добавил, что из-за проблем со связью парламентарии иногда возвращаются к более привычным способам коммуникации — личным встречам. Если необходимо обсудить рабочие вопросы, депутаты договариваются заранее и встречаются в зале заседаний или в кабинетах, как это происходило до появления мобильной связи.

Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев показал обстановку в здании нижней палаты, где не работает интернет. Депутатам и журналистам приходится перемещаться по зданию на Охотном ряду в поисках мест, где ещё можно поймать сигнал. Самым популярным местом стала зона у гардероба и входа в буфет.