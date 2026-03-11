Владимир Путин
11 марта, 09:36

В Кремле заявили, что ограничения связи в Москве продлятся столько, сколько будет необходимо

Обложка © Life.ru

Ограничения мобильной связи в центре Москвы будут продолжаться столько, сколько будет необходимо для безопасности граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами», — указал он, добавив, что главное — это обеспечение безопасности россиян.

Напомним, последние дни жители Москвы отмечают перебои в мобильном интернете в центре столицы. В Кремле ранее отмечали, что все перебои связаны исключительно с необходимостью обеспечить безопасность. Власти работают над тем, чтобы минимизировать последствия для обычной жизни и работы граждан.

