В Госдуме ищут «островки интернета»

Отключение связи в центре Москвы затронуло и Госдуму. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.По его словам, в здании нижней палаты не работает не только мобильный интернет, но и Wi-Fi. Причиной, как утверждается, стала «замена каких-то протоколов.»

Юнашев отметил, что проблемы со связью продолжаются уже второй день. Из-за этого депутатам и журналистам приходится перемещаться по зданию на Охотном ряду в поисках мест, где ещё можно поймать сигнал.

«Депутаты и журналисты бродят по зданию в надежде найти небольшие островки цивилизации, откуда можно прорваться во Всемирную паутину», — написал он в Telegram-канале «Юнашев_LIVE».

По словам нашего коллеги, самым популярным местом стала зона у гардероба и входа в буфет. Именно там собираются корреспонденты, пытаясь выйти на связь с редакциями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан. Он подчеркнул, что такие меры принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством и направлены прежде всего на защиту россиян.