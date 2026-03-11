Перебои со связью, которые наблюдались в Москве и ряде других регионов на прошлой неделе, связаны с необходимостью защитить граждан от растущих угроз со стороны Укрианы. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти внедряют системные меры безопасности, и их технологический уровень напрямую зависит от тактики противника. Чем изощрённее становятся атаки киевского режима, тем более продуманными и современными должны быть ответные шаги государства, пояснил он.

«Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет все более изощрённые методы для атак, необходимы более технологичные ответные меры с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — ответил он.

Отвечая на вопрос о сроках действия ограничений, Песков отметил, что они будут сохраняться ровно до тех пор, пока это потребуется для защиты населения.

Напомним, что в последние дни жители Москвы жалуются на перебои с мобильным интернетом в центре города. В Кремле пояснили, что временные трудности связаны с усилением мер безопасности. Власти подчёркивают, что все принимаемые меры направлены исключительно на защиту граждан. Одновременно ведётся работа над тем, чтобы свести к минимуму влияние этих ограничений на повседневную жизнь.