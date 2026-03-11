Владимир Путин
11 марта, 11:05

«Индекс беляша» в буфете Госдумы дорожает быстрее нефти

Юнашев сообщил о росте цены на беляши в столовой Госдумы

Обложка © Telegram / Юнашев _ LIVE

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев сообщил о новом подорожании беляшей в столовой Госдумы. По его словам, в 2026 году цена выросла до 130 рублей за штуку.

Он напомнил, что в 2024 году покупал беляш за 90 рублей. В январе 2025-го стоимость поднялась сразу на 20% — до 110 рублей.

Летом прошлого года цена прибавила ещё 10 рублей. Теперь, как отметил Юнашев, любимая выпечка продолжила дорожать и в новом году.

«И в 2026 году беляш продолжает ракетить — уже 130 рублей за штуку», — написал журналист в телеграм-канале.

При этом не все позиции в меню показывают такой рост. По наблюдению Юнашева, варёная тёртая свёкла сохраняет прежнюю цену — 20 рублей.

На этом фоне он иронично заметил, что, возможно, стоит задуматься об «инвестировании в замороженные беляши».

Life.ru следит за «индексом беляша» в столовой Госдумы с 2024 года — в то время он стоил 90 рублей. Зимой 2025 года блюдо подорожало до 110 рублей за штуку, а прошлым летом цены на них вновь выросли на 10% — до 120 рублей.

Марина Фещенко
