Москвичи — 406, челябинцы – 233: Life.ru узнал, сколько шаурмы можно купить на ЗП в разных городах
Эксперт Лебединская: Доход москвичей позволяет купить 406 порций шаурмы в месяц
Шаурма. Обложка © unsplash.com / Eugene Kucheruk
О том, что спрос на шаурму может «выстрелить» РОМИР предупреждал ещё в 2023 году. Согласно исследованиям, лояльность к этому блюду растёт год от года, чего не наблюдается в сегменте роллов и гирос. Сколько шаурмы могут купить жители разных городов на среднюю заработную плату, Life.ru рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Шаурма или шаверма — это, наверное, одно из самых популярных блюд фастфуда, пришедших к нам с Ближнего Востока. В структуре себестоимости продукты составляют основную часть: 30% затрат приходится на курицу, 4% — на овощи, 6% — на лаваш или тортилью.
В процессе приготовления курица теряет в весе около 40%, поэтому её приходится закупать больше, чем кажется. Ещё 3% уходит на соус, 1% — на упаковку. 13% цены шаурмы формирует аренда и коммунальные платежи, а 20% — зарплаты сотрудников, поделилась эксперт.
Анализ себестоимости свидетельствует о том, что рост стоимости блюда во многом определяется спросом на популярную еду. В 2022 году был разработан индекс шаурмы. Логика индекса очень простая: сколько шаурмы можно купить на среднюю заработную плату в городе.
Топ-7 возглавила Москва, стоимость шаурмы в которой составила 298 рублей (цифры, действительные на 2025 год). На среднюю заработную плату житель столицы сможет купить 406 штук. На втором месте Красноярск — 210 рублей за порцию, местный житель может позволить себе купить 319 штук на зарплату. На третьем месте – Санкт-Петербург (соответственно 269 рублей и 302 штуки).
«При практически одинаковой стоимости блюда в Екатеринбурге и Челябинске (200 рублей) жители первого смогут приобрести 257 штук, а второго – 233 штуки. Одна из самых дешёвых — шаурма в Омске (189 рублей). На среднюю заработную плату можно купить 255 штук», — поделилась собеседница Life.ru.
Ранее Life.ru писал, что в России взлетели цены на шаурму. За год стоимость фастфуда выросла почти на 40% и достигла уже 374 рублей. Аналитики связывают это с подорожанием ингредиентов, логистики, аренды и зарплат в сфере HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания). Несмотря на это, спрос вырос на 28%, а количество точек, где продают шаурму, увеличилось на 38%.