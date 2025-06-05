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Регион
5 июня, 14:57

Спрос стабилен: Россиянам раскрыли, когда упадут цены на клубнику

Профессор Кривко: Клубника станет на 30% дешевле к середине июня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К середине июня стоимость клубники в российских супермаркетах снизится примерно на 30%, прогнозирует профессор Людмила Кривко. По её словам, пик доступности придётся на период с 12 по 25 июня. Уже к концу июля цены вновь пойдут вверх, а в августе сезонное подорожание станет ещё заметнее, сообщает «Газета.ru».

В отличие от клубники, другие популярные ягоды — малина, крыжовник и смородина — останутся дорогими и в июне, и в июле. Незначительное удешевление этих ягод возможно лишь во второй половине июля, однако их стоимость традиционно выше из-за сложностей с хранением, транспортировкой и низким предложением.

Во второй половине июня на прилавках станет больше вишни и черешни, что позволит приобрести эти ягоды дешевле. Эксперт рекомендует закупать чернику в августе — именно тогда она становится наиболее доступной по цене. По мнению Кривко, интерес россиян к ягодам не снизится: стремление к здоровому питанию поддерживает стабильный спрос вне зависимости от стоимости.

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Ранее экономист рассказал, как бороться с высоченными ценами на картофель. По его словам, причина такой огромной стоимости картошки заключена в трудностях с внешними поставками. Он отметил, что рынок должен стабилизироваться спустя пару месяцев.

Владимир Озеров
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