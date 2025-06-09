В России взлетели цены на шаурму

Медианная стоимость шаурмы в российских кафе и ресторанах взлетела на 39% за год, достигнув 374 рублей вместо 269. Рост цены на 105 рублей оказался рекордным за последние три года. Об этом свидетельствуют данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Анализ цен проводился для традиционной шаурмы, включающей куриное мясо, овощи и соус, завёрнутые в лаваш. Исследование охватило широкий спектр заведений, от уличных киосков до полноценных ресторанов.