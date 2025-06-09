В России взлетели цены на шаурму
Quick Resto: Средняя цена шаурмы в РФ выросла на 39% за год и достигла 374 руб
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Медианная стоимость шаурмы в российских кафе и ресторанах взлетела на 39% за год, достигнув 374 рублей вместо 269. Рост цены на 105 рублей оказался рекордным за последние три года. Об этом свидетельствуют данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.
Анализ цен проводился для традиционной шаурмы, включающей куриное мясо, овощи и соус, завёрнутые в лаваш. Исследование охватило широкий спектр заведений, от уличных киосков до полноценных ресторанов.
Аналитики связывают это с подорожанием ингредиентов, логистики, аренды и зарплат в сфере HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания). Несмотря на это, спрос на шаурму вырос на 28%, а количество точек, где её продают, увеличилось на 38%.
Напомним, что в 2025 году в России вступит в силу ГОСТ на шаурму, призванный повысить качество и безопасность этого популярного блюда. Согласно новым стандартам, мясо для неё должно быть приготовлено не позднее, чем за 2-3 часа до использования, соусы и зелень должны быть свежими и реализоваться в течение часа. Кроме того, готовая шаурма не подлежит хранению на следующий день.