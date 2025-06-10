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Регион
10 июня, 16:24

Беляши в столовой Госдумы вновь подорожали на 10%

В столовой Госдумы продолжают дорожать беляши. Цены на них вновь выросли на 10% — до 120 рублей, сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Столовая в ГД РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live

Столовая в ГД РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live

Столовая в ГД РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live

Столовая в ГД РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live

Столовая в ГД РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live

Столовая в ГД РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live

«Меньше чем за полгода мои любимые беляши из столовой нижней палаты парламента подорожали на десять рублей. То есть рост составил почти 10%, выше инфляционных ожиданий экономического блока на весь этот год», — отметил корреспондент.

При этом красная икра демонстрирует стабильность. Ложечка деликатеса на варёном яйце по-прежнему стоит 180 рублей. Также журналист обратил внимание, что «дубайский чизкейк» переименовали в «чизкейк с начинкой из фисташки».

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Напомним, что беляши в Госдуме уже дорожали в январе. Тогда цена на них поднялась с 90 до 110 рублей.

Обложка © Life.ru

Александр Юнашев
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