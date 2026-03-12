Владимир Путин
12 марта, 12:32

«До голубиной почты не дойдём»: В Госдуме на фоне сбоев связи дали совет россиянам

Депутат Свинцов призвал россиян вспомнить про стационарные телефоны

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россиянам, которые столкнулись с проблемами со связью, следует вспомнить про стационарные телефоны. Данное заявление сделал депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life.ru.

Андрей Свинцов посоветовал пользоваться стационарным телефоном в условиях плохой связи. Видео © Life.ru

«Нужно вспомнить забытые вещи, например, как городская телефония. У многих ещё дома остались телефоны, и вот, собственно, мы возвращаемся к тому, что нужно возвращаться к офисным телефонам. Не только мобильные, а та связь, которая проводная», — отметил Свинцов.

Он не исключил, что перебои могут продолжаться и дальше, поскольку сейчас неспокойное время. Более того, проблемы со связью присутствуют не только в России, а по всему миру. Поэтому, по словам депутата, следует пользоваться иными способами связи, в том числе забытой многими проводной. Аналогичная ситуация и с интернетом, который существует в виде различных кабелей.

Свинцов пояснил, что современные технологии в условиях боевых действий и кризиса перестают быть эффективными. Причём даже на фронте применяют оптоволоконный вид связи для дронов. Тем не менее депутат поспешил успокоить россиян — к голубиной почте мы не вернёмся.

«Я надеюсь, что голуби останутся в расслабленном виде и их не нужно будет заставлять работать», — подытожил Свинцов.

В Кремле объяснили причину ограничений связи в российских городах
Напомним, что в последние дни россияне жалуются на перебои с интернетом и телефонной связью. К слову, проблемы добрались до здания Госдумы. Из-за отсутствия стабильного сигнала депутаты и представители СМИ вынуждены перемещаться по зданию в поисках мест, где ещё можно выйти в Интернет.

Юлия Сафиулина
