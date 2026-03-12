Готовим тот самый чизкейк из Нью-Йорка: рецепт 1929 года, сводивший с ума Кеннеди и Кэролин Оглавление Что такое настоящий нью-йоркский чизкейк Ингредиенты: какие сыр и сливки нужны Подготавливаем форму Делаем песочную основу Шаг 1: Топим масло и измельчаем печенье Шаг 2: Добавляем масло Шаг 3: Выкладываем основу Шаг 4: Закрепляем Главные секреты начинки без трещин Шаг 1: Готовим ароматную сырную основу Шаг 2: Вводим яйца Шаг 3: Добавляем сливки для нежности Шаг 4: Формируем идеальный верх Выпекаем чизкейк правильно: температура и время Шаг 1: Начинаем выпекать с высокой температуры Шаг 2: Томим при низкой температуре Шаг 3: Проверяем готовность по движению Правильно остужаем Шаг 1: Даём десерту отдохнуть в духовке Шаг 2: Адаптируем к комнатной температуре Шаг 3: Отправляем на ночное созревание Шаг 4: Освобождаем от формы Часто задаваемые вопросы и советы от опытных хозяек Почему чизкейк потрескался сверху? Почему чизкейк осел после выпечки? Что сделать, чтобы верх чизкейка не подгорел? Чем заменить сыр «Филадельфия»? Как подать чизкейк «Нью-Йорк»? Как хранить чизкейк «Нью-Йорк»? Как сделать менее калорийную версию? Как приготовить классический чизкейк в домашних условиях? Пошаговый рецепт с фото, ингредиенты и секреты идеального десерта — в материале Life.ru. 11 марта, 22:45 Чизкейк «Нью-Йорк» — классический рецепт. Обложка © Freepik

Плотная хрустящая основа, бархатистый сливочный центр и элегантная кислинка сверху... Чизкейк «Нью-Йорк» — десерт, который никогда не выходит из моды. А с популярностью сериала о любви Джона Кеннеди – младшего и Кэролин Бессет на фоне «Большого яблока» интерес к нью-йоркскому стилю снова возрос. Разбираемся с Life.ru, как приготовить классический чизкейк так, как в кино, — чтобы он не треснул, не опал и не превратился в яичный омлет.

Что такое настоящий нью-йоркский чизкейк

Мир чизкейков многообразен: есть японские (воздушные, как суфле), есть римские (с выпечкой в тесте), а есть нью-йоркский красавец. Чизкейк «Нью-Йорк», классический, тот самый, — это эталон плотности и насыщенности.

Чизкейк «Нью-Йорк» получил свое название потому, что его самая популярная версия со сливочным сыром «Филадельфия» была создана в Нью-Йорке в начале XX века. Считается, что Арнольд Рубен, владелец ресторана Turf на Бродвее, впервые заменил творог этим сыром в 1929 году, — десерт получился плотным и кремовым. А в 40-х годах чизкейк стал непременным пунктом в меню ресторанов Нью-Йорка — отсюда и название. Важно, что нью-йоркский чизкейк не содержит других вкусов в отличие от своих европейских собратьев.

Главное отличие «Нью-Йорка» от «ленивых» вариантов с желатином в том, что он запекается. Структура держится исключительно на яйцах и качественном сыре. В идеале он получается очень гладким, кремовым, с лёгкой карамельной корочкой сверху и без малейшего намёка на мучнистость.

Ингредиенты: какие сыр и сливки нужны

Успех этого десерта на 90% зависит от продуктов. Не пытайтесь заменить сливочный сыр на творог или плавленый сыр в надежде сэкономить. Текстура получится совершенно не та. А вот со вкусом печенья можно поэкспериментировать и взять, например, шоколадное.

На форму диаметром 22–24 см нам потребуются:

для начинки:

сливочный сыр (в идеале «Филадельфия») — 600 г,

сахар (мелкий) — 150 г,

сливки (30–35%) — 200 мл,

яйца куриные (крупные) — 3 штуки,

ванильный экстракт или ванилин — по вкусу,

сок лимона — 1 чайная ложка;

для основы:

песочное печенье — 300 г,

сливочное масло (82,5%) — 100 г,

мускатный орех — ¼ чайной ложки,

соль — 1 щепотка.

Следуйте этому рецепту чизкейка в домашних условиях — и у вас получится десерт не хуже, чем в модной кофейне! И даже лучше — потому что с душой и любовью.

И сразу раскроем один из секретов идеального чизкейка — сливки, сыр, яйца, масло достаём из холодильника минут за 30 до начала готовки, чтобы они были комнатной температуры, а масло стало мягким.

Чизкейк из сыра «Филадельфия» — как приготовить. Фото © Freepik

Подготавливаем форму

Чтобы начинка не вытекла и не подгорела, нужно правильно подготовить форму для чизкейка. Для этого берём разъёмную форму. Дно застилаем бумагой для выпечки, а борта обильно смазываем сливочным маслом изнутри.

Делаем песочную основу

Пока духовка греется до 200°С, займёмся основой нашего будущего чизкейка.

Шаг 1: Топим масло и измельчаем печенье

Пока масло размягчается, занимаемся печеньем — превращаем его в крошку. Можно по старинке — скалкой (предварительно сложив в пакет), а можно и побыстрее — блендером. В готовую крошку добавляем соль и мускатный орех и тщательно перемешиваем.

Шаг 2: Добавляем масло

В крошку добавляем мягкое сливочное масло и хорошо перетираем руками. Должна получиться влажная сыпучая масса.

Шаг 3: Выкладываем основу

Высыпаем смесь в форму, равномерно распределяем и утрамбовываем дном стакана (гладким!). Делаем бортики высотой 3–4 см.

Шаг 4: Закрепляем

Основу ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Готовую основу достаём и охлаждаем.

Главные секреты начинки без трещин

Вот он, самый ответственный момент. Главное правило философии чизкейка: не взбивайте, а перемешивайте! Если вы насытите массу пузырьками воздуха, при выпечке они вырвутся наружу и поверхность пойдёт трещинами.

Шаг 1: Готовим ароматную сырную основу

Первым делом подготавливаем все ингредиенты для начинки. В сливочный сыр добавляем ванильный ароматизатор, лимонный сок и сахар, после чего тщательно всё размешиваем. На этом этапе можно воспользоваться миксером на самой минимальной скорости, но лучше мешать по старинке, руками.

Начинаем размешивать массу венчиком, а затем переходим на лопатку. Здесь важно именно перемешивать, а не взбивать смесь: если в ней появятся пузырьки воздуха, готовый чизкейк будет напоминать дырявый сыр.

Творожная основа для чизкейка «Нью-Йорк». Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Шаг 2: Вводим яйца

Теперь по одному добавляем в массу яйца, каждый раз тщательно вымешивая содержимое. Удобнее всего делать это силиконовой лопаткой, совершая плавные движения. Стараемся не торопиться и избегаем активного взбивания, чтобы масса не стала слишком жидкой. Нужно помнить: если перенасытить сырную основу пузырьками воздуха, при выпечке наш чизкейк может вздуться и треснуть.

Шаг 3: Добавляем сливки для нежности

В самом конце приготовления начинки вливаем в сырно-яичную массу сливки. Снова аккуратно вмешиваем их лопаткой, совершая движения снизу вверх. Ни в коем случае не взбиваем!

Шаг 4: Формируем идеальный верх

Готовая чиз-масса может получаться разной консистенции: от довольно жидкой до плотной, напоминающей густую сметану. Это нормально, так как плотность зависит от влажности сыра, жирности сливок и размера яиц. Выливаем начинку в форму поверх подготовленной основы. Аккуратно разравниваем поверхность лопаткой, чтобы верх готового торта получился красивым и ровным. В завершение пару раз слегка встряхиваем форму — это поможет выгнать лишние пузырьки воздуха и заполнить все возможные пустоты.

Выпекаем чизкейк правильно: температура и время

Шаг 1: Начинаем выпекать с высокой температуры

Выпекаем наш чизкейк в заранее разогретой духовке. Сначала устанавливаем высокую температуру — 200 градусов — и держим десерт ровно 15 минут. Обязательно ставим на дно духовки ёмкость с водой, чтобы создать влажную среду. Режим нагрева выбираем классический — «верх – низ».

Шаг 2: Томим при низкой температуре

Спустя 15 минут снижаем жар до 110 градусов и оставляем чизкейк доходить до готовности ещё примерно на 1 час 20 минут. Однако время указано приблизительно! Всегда ориентируемся на особенности своей духовки и следим за тем, чтобы верх нашего десерта не зарумянился.

Шаг 3: Проверяем готовность по движению

Понять, что чизкейк полностью готов, очень просто: слегка толкаем форму и замечаем, что центр десерта ещё чуть заметно подрагивает, как нежное суфле. Как только видим эту лёгкую вибрацию в серединке — значит, можно смело выключать духовку.

Правильно остужаем

Шаг 1: Даём десерту отдохнуть в духовке

Охлаждаем чизкейк в несколько этапов — это очень важный момент! Сразу после выключения духовки не спешим доставать выпечку. Оставляем десерт внутри ещё на час, приоткрыв дверцу.

Шаг 2: Адаптируем к комнатной температуре

Когда время вышло, аккуратно извлекаем форму и оставляем её при комнатной температуре. Накрываем чизкейк чистой салфеткой и ждём, пока он остынет окончательно, до самого дна формы.

Шаг 3: Отправляем на ночное созревание

Берём очень тонкий нож и аккуратно проводим им вдоль внутренних стенок формы, отделяя чизкейк от бортиков. После этого убираем десерт в холодильник до полного созревания — лучше всего оставить его там на всю ночь.

Шаг 4: Освобождаем от формы

Дождавшись утра, с уверенностью снимаем разъёмную форму и наслаждаемся идеально нежным и плотным чизкейком.

Часто задаваемые вопросы и советы от опытных хозяек

Почему чизкейк потрескался сверху?

Трещины — это повод сделать красивую маскировку (фрукты, ягоды, шоколадная глазурь). И если они появились, то это значит, что вы перевзбили массу (много воздуха), или был перепад температур, или вы перепекли чизкейк.

Почему чизкейк осел после выпечки?

Небольшая усадка в центре — это нормально. А вот если он осел значительно, значит, либо было слишком много влаги, либо он был недопечён.

Что сделать, чтобы верх чизкейка не подгорел?

Почему при выпечке чизкейк лучше накрыть фольгой. Фото © Freepik

Если вы боитесь, что верх чизкейка может подгореть, то заранее подготовьте лист фольги, чтобы при необходимости быстро накрыть им форму. Чизкейк относится к той выпечке, которая любит, когда за ней наблюдают в процессе выпекания. Не нужно сидеть у духовки, но раз в 10–15 минут обязательно в неё заглядывайте через стекло, чтобы оценить состояние десерта.

Чем заменить сыр «Филадельфия»?

Сливочным сыром высокой жирности (например, «Маскорпоне» или «Рикоттой») или творогом, тщательно смешанным со сметаной или жирными сливками.

Как подать чизкейк «Нью-Йорк»?

Классическая подача — с карамельным или шоколадным топпингом, с сахарной пудрой и листиками мяты. А можно подавать его просто так — он хорош сам по себе.

Как красиво подать чизкейк. Фото © Freepik

Как хранить чизкейк «Нью-Йорк»?

Храним готовый чизкейк в холодильнике до пяти дней.

Как сделать менее калорийную версию?

Для того чтобы лакомиться чизкейком без последствий для фигуры, можно заменить жирный сыр на творог со сметаной или сливками, а сахар — на сахарозаменитель, который подходит для термической обработки.

Чизкейк «Нью-Йорк» по этому классическому рецепту получается плотным по структуре, но при этом тающим во рту. После ночи в холодильнике он окончательно стабилизируется и его можно будет легко нарезать на аккуратные кусочки. Хранить десерт лучше в закрытом контейнере — так он дольше останется свежим и не заветрится, а подавать с аппетитными топпингами или просто так, к чашке душистого чая или горячего кофе.

Авторы Божена Зажицкая