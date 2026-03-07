В России впервые родился жеребёнок, зачатый с помощью ЭКО

Ученые ВНИИ коневодства впервые в России успешно пересадили эмбрион в пробирке лошади. В результате на свет появилась здоровая кобылка, которую назвали Эконика. Она родилась 9 февраля 2026 года.

Ранее в России не проводились подобные эксперименты, хотя первый жеребёнок ЭКО в мире появился в США в 2022 году. Биотехнологи переживали за исход процедуры: моменту родов стояли морозы до –30 °C, а суррогатная мать была молодой и первородящей. Несмотря на риски, кобыла благополучно родила крепкую и здоровую кобылку. Эконика продолжила традицию Крионики — первого жеребёнка ВНИИ коневодства, полученного от замороженного эмбриона в 2012 году.

Минобрнауки отмечает, что технология открывает большие возможности для отечественного коневодства. Так, ЭКО позволит активнее использовать генетический потенциал племенных животных, ускорять селекцию и создавать конкурентоспособные породы. Проект обещает сделать российские породы более современными и востребованными на международном рынке.

Ранее учёные создали технологию, позволяющую находить яйцеклетки, которые упускают эмбриологи при ручном поиске. По словам авторов исследования, они ожидали, что метод будет работать лишь в 10% случаев, но на неде показатель превысил 50%.