7 марта, 13:50

В России впервые родился жеребёнок, зачатый с помощью ЭКО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegRi

Ученые ВНИИ коневодства впервые в России успешно пересадили эмбрион в пробирке лошади. В результате на свет появилась здоровая кобылка, которую назвали Эконика. Она родилась 9 февраля 2026 года.

Ранее в России не проводились подобные эксперименты, хотя первый жеребёнок ЭКО в мире появился в США в 2022 году. Биотехнологи переживали за исход процедуры: моменту родов стояли морозы до –30 °C, а суррогатная мать была молодой и первородящей. Несмотря на риски, кобыла благополучно родила крепкую и здоровую кобылку. Эконика продолжила традицию Крионики — первого жеребёнка ВНИИ коневодства, полученного от замороженного эмбриона в 2012 году.

Минобрнауки отмечает, что технология открывает большие возможности для отечественного коневодства. Так, ЭКО позволит активнее использовать генетический потенциал племенных животных, ускорять селекцию и создавать конкурентоспособные породы. Проект обещает сделать российские породы более современными и востребованными на международном рынке.

Замороженные дети: Можно ли родить от бывшего мужа через ЭКО

Ранее учёные создали технологию, позволяющую находить яйцеклетки, которые упускают эмбриологи при ручном поиске.

По словам авторов исследования, они ожидали, что метод будет работать лишь в 10% случаев, но на неде показатель превысил 50%.

