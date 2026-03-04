Замороженные дети: Можно ли родить от бывшего мужа через ЭКО

Доктор юридических наук Людмила Айвар разъяснила Life.ru, в каких случаях женщина может использовать для зачатия эмбрион, созданный из генетического материала бывшего супруга. По её словам, всё зависит от того, когда был создан эмбрион и есть ли согласие мужчины.

Если эмбрион получен в период брака, то его перенос без согласия бывшего мужа невозможен. Согласно ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 323-ФЗ, применение вспомогательных репродуктивных технологий допускается только при наличии обоюдного информированного добровольного согласия, которое клиника получает непосредственно перед каждой процедурой. Согласие можно отозвать, и медицинские организации, опасаясь судебных рисков, требуют актуальное подтверждение перед переносом.

«После развода всё упирается в документы — договор с клиникой и формы согласия. Иногда там заранее прописывают судьбу эмбрионов на случай развода, но если бывший супруг возражает или отзывает согласие, клиника откажет, и суды поддерживают такой отказ», — пояснила Айвар.

Отдельный нюанс возникает, если ребёнок родился в течение 300 дней после расторжения брака. В этом случае действует презумпция отцовства бывшего мужа (ст. 48 СК РФ), что влечёт за собой автоматическую регистрацию отцовства и возможные судебные споры. Юрист также предупредила о возможных неожиданных последствиях.

«Представим ситуацию: супруги создали эмбрион и положили его в хранилище. Произошёл развод. Женщина спустя время рожает ребёнка с использованием этого эмбриона, а бывший муж ни сном, ни духом. И вдруг прилетает судебный приказ о взыскании алиментов. Без комментариев», — добавила юрист.

Самый «чистый» путь, по мнению эксперта, — проходить программу ЭКО как одинокая женщина, но уже с новым эмбрионом.

«Закон здесь не про романтику — он про то, что родительство нельзя «оформить принудительно» через криохранилище», — заключила Айвар.

