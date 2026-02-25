Вдовам бойцов СВО массово отказывают в ЭКО с замороженными эмбрионами из-за смерти мужей

Вдовы бойцов СВО не могут сделать ЭКО с замороженными эмбрионами из-за требования клиник о личном присутствии погибших мужей. Юристы по всей России фиксируют сотни обращений от женщин, желающих родить от ушедших супругов, сообщает Mash.

Анна из Самары с мужем Виктором сделала ЭКО в мае 2024 года, когда он приезжал в отпуск, но попытка оказалась неудачной. Повторить процедуру не успели — Виктор погиб. Клиника ГБУЗ СО «СОМЦ Династия» отказала Анне, требуя личного присутствия мужа, хотя при жизни он дал все согласия.

Адвокаты считают такие требования избыточными. Клиники ссылаются на приказ Минздрава № 803н и закон № 323-ФЗ. Комитет семей воинов Отечества обратился в Минздрав с просьбой изменить практику и добавить в формы согласий отдельный пункт на случай смерти супруга.

В регионах уже есть положительная судебная практика. Конституционный суд в постановлении от 11 февраля 2025 года отметил, что прямой запрет на такие процедуры отсутствует.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что государство всегда будет рядом с вдовами мужей, которые погибли, защищая Родину. По его словам, теперь пришёл черёд страны позаботиться о том, чтобы они и их дети ни в чём не нуждались.