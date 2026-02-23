Путин обратился к вдовам погибших бойцов: Родина всегда будет рядом

Президент России пообещал вдовам погибших спецназовцев, что государство не бросит их и всегда придёт на помощь. Владимир Путин встретился с женщинами в Кремле 23 февраля, продолжив программу мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев. Видео © Life.ru

Глава государства обратился к вдовам со словами поддержки, отметив, что они потеряли самых близких людей. Он подчеркнул, что их мужья погибли, защищая страну, поэтому Родина теперь обязана взять на себя заботу об их семьях. Путин заверил, что женщины и дети не останутся без внимания и помощи.

«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», — пообещал глава государства.

Ранее Путин заявил, что забота о детях погибших героев является общей ответственностью государства, а не только их семей. Глава государства в разговоре с женщинами прежде всего поинтересовался, какую конкретную помощь он может им оказать. Путин подчеркнул, что главная задача сейчас — помочь матерям вырастить и поставить на ноги детей, которые остались без отцов.