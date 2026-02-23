Путин попросил бойцов СВО передать слова поддержки их семьям

Президент РФ Владимир Путин на вручении госнаград в День защитника Отечества адресовал тёплые слова не только самим виновникам торжества, но и их семьям. Президент попросил участников СВО обязательно передать родным и близким его поддержку и признательность за то, что они переживают и ждут своих героев.

«И искренние слова поддержки прошу передать вашим родным и близким, всем тем, кто ждет, волнуется и переживает за вас», — сказал он.

В своём обращении Путин также пожелал военнослужащим удачи при выполнении поставленных задач и, конечно же, крепкого здоровья.

Ранее глава государства обратился к гражданам страны с видеообращением в честь Дня защитника Отечества. Глава государства адресовал тёплые слова ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооружённых сил, а также всем россиянам.