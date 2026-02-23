Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с видеообращением в честь Дня защитника Отечества. Глава государства адресовал тёплые слова ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооружённых сил, а также всем россиянам.

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил с Днём защитника Отечества», — заявил верховный главнокомандующий.

В своём выступлении российский лидер подчеркнул, что 23 февраля на протяжении многих десятилетий остаётся одним из ключевых государственных праздников. Эта дата, по словам президента, олицетворяет искреннюю народную признательность тем, кто стоит на страже суверенитета и безопасности страны. Он отметил важность верности присяге и добросовестного исполнения воинского долга.

«Из поколения в поколение мы бережно храним память о каждой странице ратной летописи Отечества. Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров — наших предков, которые по первому зову Родины занимали своё место в строю рядом с боевыми товарищами», — сказал президент.

Особое внимание в обращении было уделено единству народов России. Путин отметил, что в ходе специальной военной операции интересы страны отстаивают представители самых разных национальностей.

«Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. Народ России с вами и верит в вас. С праздником!» — заключил российский лидер.

Ранее посольство РФ ответило на жалобу Сеула по поводу баннера «Победа будет за нами». Подчёркивается, что фраза является крылатой, отсылает к истории РФ и актуальна в связи с наступающими Днями защитника Отечества и дипломатического работника. Так, фраза должна напомнить о мобилизации советского народна на войну с Третьим Рейхом и другими «славными страницами российской истории».