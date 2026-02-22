Посольство РФ ответило на жалобу Сеула по поводу баннера «Победа будет за нами»

Баннер с надписью «Победа будет за нами» на фасаде здания российского посольства в Сеуле не призван оскорбить кого-либо. Об этом в представительстве заявили в беседе с журналистами. Подчёркивается, что фраза является крылатой, отсылает к истории РФ и актуальна в связи с наступающими Днями защитника Отечества и дипломатического работника.

Так, фраза должна напомнить о мобилизации советского народна на войну с Третьим Рейхом и другими «славными страницами российской истории».

«Исходим из того, что размещение этого баннера способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации», — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, МИД Южной Кореи уже выразил протест в связи с установкой нашумевшего баннера на фасад Посольства РФ в Сеуле. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что уже «довели до российской стороны» своё мнение по данному поводу.