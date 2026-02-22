Олимпиада в Милане
22 февраля, 10:53

Сеул потребовал от российского посольства снять баннер «Победа будет за нами»

Обложка © Telegram / Вся Корея

Власти Южной Кореи выразили официальный протест в связи с размещением на здании посольства России в Сеуле баннера с надписью «Победа будет за нами». Об этом сообщает министерство иностранных дел Республики Корея.

По информации южнокорейских СМИ, 22 февраля дипломатическое ведомство осудило появление флага и потребовало его демонтировать. На стене посольства был вывешен вертикальный баннер в цветах российского триколора с соответствующей надписью.

«В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея… мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», — заявили в МИД ЮК.

В ведомстве также выразили недовольство «недавними высказываниями» посла РФ Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления имеются в виду. Кроме того, в Сеуле назвали военное сотрудничество между КНДР и Россией «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности» и потребовали прекратить его, так как это угрожает безопасности Республики Корея.

«Мы также будем внимательно отслеживать ситуацию и принимать меры в связи с запланированными в дальнейшем мероприятиями и собраниями со стороны посольства России в Республике Корея», — добавили в южнокорейском МИД.

Ранее российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев высказался касательно предоставления оружия Украине со стороны Южной Кореи. По его словам, большинство граждан Южной Кореи против поставок вооружений киевским властям.

BannerImage
Дарья Денисова
