Песков призвал равняться на Путина и не придавать значения выпадам Зеленского

Президент России Владимир Путин всегда соблюдает дипломатический этикет и не позволяет себе некорректных высказываний в адрес глав других государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос об используемой лексике Владимира Зеленского, Песков призвал не обращать внимания на выпады главаря киевского режима и равняться на российского президента.

«Давайте не будем обращать внимание на Зеленского, у нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия, он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов. И давайте всё-таки равняться на нашего президента», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что новые переговоры по Украине могут пройти через три недели и привести к личной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского.