Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время и привести к личной встрече президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Такой прогноз озвучил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

«Мы с Джаредом (зятем президента США Джаредом Кушнером. — Прим. Life.ru) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трёх недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина», — заявил он.

Уиткофф не исключил, что в дальнейшем переговоры могут стать трёхсторонними с участием американского лидера Дональда Трампа. По его словам, республиканец вряд ли присоединится к встрече, если не будет уверен, что сможет завершить конфликт и добиться оптимального результата. Спецпосланник также выразил надежду, что «в ближайшие недели появятся хорошие новости» в вопросе разрешения кризиса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговорам по Украине не хватает «режима тишины» — стараниями украинской стороны переговорный процесс превращается в шоу и становится окружён дезинформацией. Она напомнила, как весной минувшего года, когда Москва и Киев возобновили контакты, конструктивной работе мешало поведение Владимира Зеленского.