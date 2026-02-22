Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 03:58

Уиткофф заявил, что новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время и привести к личной встрече президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Такой прогноз озвучил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

«Мы с Джаредом (зятем президента США Джаредом Кушнером. — Прим. Life.ru) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трёх недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина», — заявил он.

Уиткофф не исключил, что в дальнейшем переговоры могут стать трёхсторонними с участием американского лидера Дональда Трампа. По его словам, республиканец вряд ли присоединится к встрече, если не будет уверен, что сможет завершить конфликт и добиться оптимального результата. Спецпосланник также выразил надежду, что «в ближайшие недели появятся хорошие новости» в вопросе разрешения кризиса.

Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров до конца февраля
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговорам по Украине не хватает «режима тишины» — стараниями украинской стороны переговорный процесс превращается в шоу и становится окружён дезинформацией. Она напомнила, как весной минувшего года, когда Москва и Киев возобновили контакты, конструктивной работе мешало поведение Владимира Зеленского.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
