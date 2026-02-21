Захарова призвала к «режиму тишины» вокруг переговоров по Украине

Переговорам по Украине не хватает «режима тишины» — стараниями украинской стороны переговорный процесс превращается в шоу и становится окружён дезинформацией. Об этом в беседе с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, как весной минувшего года, когда Москва и Киев возобновили контакты, конструктивной работе мешало поведение Владимира Зеленского.

«Мы увидели целый перформанс, представление, которые устроил Зеленский, который сначала прилетел в Турцию, потом сказал, что его не устраивает масштаб, состав, уровень российской делегации, начал обзываться, потом говорить, что переговоров не будет, потом — что будет, и так далее», — указала дипломат.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, тогда российская сторона потратила немало времени, чтобы вернуть ситуацию в «русло контактов». Кроме того, многие люди, которые питали надежды относительно тех переговоров, оказались дезинформированы, пишет ТАСС.

Ранее Мария Захарова обвинила западные СМИ в распространении дестабилизирующих вбросов по теме переговоров по Украине. По словам представителя МИД, в первую очередь таким занимались англо-саксонские издания.