Регион
21 февраля, 05:36

«Это абсурдно»: В Германии рассказали, как РФ ответит на требования Каллас по Украине

JW: РФ не допустит Евросоюз до переговоров из-за антироссийских требований

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Перечень требований, составленный главой Евродипломатии Каей Каллас, не повлияет на позицию Москвы по участию ЕС в переговорах. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt (JW). По мнению автора, претензии от эстонского политика являются списком антироссийских пожеланий, а в целом политика объединения касательно урегулирования на Украине является «безоговорочной капитуляцией».

«За всё это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно», — подчеркивается в публикации.

В публикации указывается, что Россия не позволит лидерам ЕС заиметь место за столом переговоров. И у них нет рычагов, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

Путин попросил делегацию РФ доложить Совбезу о результатах переговоров в Женеве из первых уст
Ранее Владимир Зеленский раскрыл одно из требований США и России на переговорах. По словам главаря киевского режима, от Украины хотят вывода ВСУ из Донбасса. В таком случае ему обещают завершить конфликт уже «завтра».

Матвей Константинов
