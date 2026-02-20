Путин попросил делегацию РФ доложить Совбезу о результатах переговоров в Женеве из первых уст
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности попросил российскую делегацию, участвовавшую в трёхсторонних переговорах в Женеве, подробно рассказать о ходе дискуссий и достигнутых договорённостях.
«Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегациями на предмет поиска мирных решений, рассказать, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял [помощник российского лидера Мединский] Владимир Станиславович. Хотел бы предоставить ему слово, а потом коллегам из Министерства обороны для того, чтобы все постоянные члены Совета Безопасности были ознакомлены из первых уст», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул важность того, чтобы члены Совбеза услышали информацию напрямую от участников переговоров.
Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись двухдневные переговоры по Украине с участием России, США и представителей киевского режима. Глава делегации РФ Владимир Мединский также провёл отдельную встречу с украинскими эмиссарами. По итогам диалога помощник президента России дал короткий комментарий: переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе. Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал конструктивным военный блок переговоров.
