20 февраля, 15:05

Путин попросил делегацию РФ доложить Совбезу о результатах переговоров в Женеве из первых уст

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности попросил российскую делегацию, участвовавшую в трёхсторонних переговорах в Женеве, подробно рассказать о ходе дискуссий и достигнутых договорённостях.

«Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегациями на предмет поиска мирных решений, рассказать, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял [помощник российского лидера Мединский] Владимир Станиславович. Хотел бы предоставить ему слово, а потом коллегам из Министерства обороны для того, чтобы все постоянные члены Совета Безопасности были ознакомлены из первых уст», сказал глава государства.

Президент подчеркнул важность того, чтобы члены Совбеза услышали информацию напрямую от участников переговоров.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись двухдневные переговоры по Украине с участием России, США и представителей киевского режима. Глава делегации РФ Владимир Мединский также провёл отдельную встречу с украинскими эмиссарами. По итогам диалога помощник президента России дал короткий комментарий: переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе. Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал конструктивным военный блок переговоров.

Наталья Афонина
