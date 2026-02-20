Следующий раунд переговоров в Женеве может состояться на будущей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры [по Украине] могут возобновиться уже на следующей неделе. Снова в Женеве», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись двухдневные переговоры по Украине с участием России, США и представителей киевского режима. Глава делегации РФ Владимир Мединский также провёл отдельную встречу с украинскими эмиссарами. По итогам диалога помощник президента России дал короткий комментарий: переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе. Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал конструктивным военный блок переговоров.