Названы сроки следующего раунда переговоров в Женеве
Источник сообщил, что новые переговоры в Женеве могут пройти на следующей неделе
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Следующий раунд переговоров в Женеве может состояться на будущей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Переговоры [по Украине] могут возобновиться уже на следующей неделе. Снова в Женеве», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись двухдневные переговоры по Украине с участием России, США и представителей киевского режима. Глава делегации РФ Владимир Мединский также провёл отдельную встречу с украинскими эмиссарами. По итогам диалога помощник президента России дал короткий комментарий: переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе. Главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал конструктивным военный блок переговоров.
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