Владимир Зеленский прокомментировал переговоры по украинскому урегулированию, которые завершились сегодня в Женеве. Он назвал конструктивным военный блок диалога.

По словам главаря киевского режима, стороны в целом понимают, как может быть организован мониторинг прекращения огня. Контроль, как отметил Зеленский, точно будет с участием США, что он назвал позитивным сигналом.

В политической части, добавил Зеленский, обсуждались все чувствительные вопросы, в том числе Донбасс и инфраструктурные объекты. Зеленский заключил, что переговоры вышли сложными, позиции сторон остаются разными, заметного прогресса пока нет. При этом он анонсировал продолжение переговоров.

Напомним, переговоры проходили в женевском отеле InterContinental 17 и 18 февраля. Делегацию России возглавлял помощник президента Владимир Мединский, США представляли спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а Украину — секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и руководитель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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