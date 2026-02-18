«Тяжело, но по-деловому»: Мединский подвёл итог Женевы и пообещал новый раунд переговоров

Переговоры по Украине в Женеве прошли тяжело, но в деловом ключе, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, стороны продолжат диалог — новый раунд консультаций состоится в ближайшее время.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию возобновились в Женеве 17–18 февраля и проходят в закрытом формате. Первый день консультаций занял около шести часов. Второй оказался заметно короче.

На женевской площадке обсуждения идут в разных форматах и рабочих группах, а подробности публично раскрываются минимально. Ранее переговорные раунды проходили в Абу-Даби — они давали гуманитарные результаты, но без прорыва по политическим пунктам.