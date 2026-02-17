Разреженная посадка участников переговоров в Женеве может быть не просто санитарной или протокольной мерой, а осознанным символическим сигналом. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог, историк и публицист Армен Гаспарян.

По его словам, расстояние между делегациями визуально подчеркивает глубину расхождений между сторонами и демонстрирует отсутствие реального сближения позиций. При этом сам формат, как считает эксперт, выбран не случайно.

Мне кажется, что в такой посадке, когда все далеко друг от друга, есть скрытый смысл, который символизирует удаленность позиций участников переговоров. Организаторы этого процесса, в данном случае Соединенные Штаты, хотят дать еще какой-то сигнал. Только я думаю, что проку от этого не будет Армен Гаспарян политолог, историк и публицист

Он также отметил, что даже возможные локальные договоренности — например, по гуманитарным вопросам, включая обмен пленными или возвращение тел погибших, — не стоит воспринимать как шаг к полноценному урегулированию.

По оценке политолога, ключевым фактором остается позиция Киева. Гаспарян считает, что реальный мирный трек для украинского руководства неприемлем, поскольку ставит под угрозу сохранение власти. И внешняя финансовая поддержка лишь укрепляет эту линию поведения, делая переговоры, по сути, формальностью без стратегической перспективы.

«И даже если стороны сегодня или завтра каким-то образом сблизят позиции или достигнут договоренностей по гуманитарным вопросам, всю остальную часть Зеленский торпедирует. Я не вижу ни малейшего намека на стремление Киева к урегулированию», — подчеркнул собеседник Life.ru.