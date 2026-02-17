От ЗАЭС до энергоперемирия: Журналист Кремлёвского пула назвал самые острые вопросы на переговорах в Женеве

Александр Юнашев приоткрыл завесу тайны над ходом переговоров по Украине в Женеве. По словам журналиста Кремлёвского пула, самыми сложными остаются вопросы территорий и признания принадлежности Запорожской АЭС.

«У украинцев на повестке дня — попытка продления энергетического перемирия», — написал журналист в телеграм-канале.

В свою очередь американцы хотят поднять вопрос о проведении на Украине президентских выборов. Также ожидается обсуждение гуманитарных тем.

«Они, как правило, по результатам переговоров решаются относительно просто», — добавил журналист.

Ранее в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Ранее в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра.