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Регион
Опубликовано 17 февраля, 17:17

От ЗАЭС до энергоперемирия: Журналист Кремлёвского пула назвал самые острые вопросы на переговорах в Женеве

Юнашев: Вопрос территорий остаётся самым сложным на переговорах в Женеве

Делегации Украины, США и России на переговорах в Женеве. Обложка © Telegram / Рустем Умеров

Делегации Украины, США и России на переговорах в Женеве. Обложка © Telegram / Рустем Умеров

Александр Юнашев приоткрыл завесу тайны над ходом переговоров по Украине в Женеве. По словам журналиста Кремлёвского пула, самыми сложными остаются вопросы территорий и признания принадлежности Запорожской АЭС.

«У украинцев на повестке дня — попытка продления энергетического перемирия», — написал журналист в телеграм-канале.

В свою очередь американцы хотят поднять вопрос о проведении на Украине президентских выборов. Также ожидается обсуждение гуманитарных тем.

«Они, как правило, по результатам переговоров решаются относительно просто», — добавил журналист.

Делегация Украины приехала на переговоры в Женеву с пустыми руками, заявил политолог
Делегация Украины приехала на переговоры в Женеву с пустыми руками, заявил политолог

Ранее в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Ранее в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра.

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Александр Юнашев
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