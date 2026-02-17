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Опубликовано 17 февраля, 16:22

Делегация Украины приехала на переговоры в Женеву с пустыми руками, заявил политолог

Украинская переговорная делегация. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Украинская переговорная делегация. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Киев оказался в наихудшем положении перед трёхсторонними переговорами в Женеве. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«На Украине сейчас царит полный хаос не только из-за плохого положения на фронтах, но и из-за веерных отключений электричества по всей стране. Плюс к этому переговорный процесс с американцами у них зашёл в тупик», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Украинское лобби пыталось торговаться с Вашингтоном, требуя гарантий безопасности и денег на выборы, но в администрации Трампа такую позицию не приняли. В результате Киев едет в Швейцарию без серьёзных козырей.

Европа, сохраняющая риторику «партии войны», сама испытывает нехватку вооружений и финансов. Дудаков подчеркнул, что Украина оказалась между молотом и наковальней: с одной стороны, Россия усиливает давление на фронте, с другой — США требуют договариваться на реалистичных условиях.

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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Женеве с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский — его борт прибыл в Швейцарию утром, после чего кортеж с дипломатическими номерами доставил делегацию к отелю InterContinental.

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Юрий Лысенко
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